Нам кричали вслед: «Убийцы!». Арестованный ЧОПовец рассказал свою версию смерти подполковника в кальянной Якутска

Николай Саввин, которого обвиняют в гибели подполковника полиции Гаврила Каприна. Фото: yakutia.info

В Якутске продолжается расследование одного из самых громких происшествий прошлого года — гибели подполковника полиции. В этом деле всплывают все новые подробности.

Как удалось выяснить изданию «Якутия.Инфо», трагический инцидент произошел вовсе не в ночь на 13 ноября, как сообщалось прежде, а днем 12 ноября — в день рождения Каприна, когда ему исполнилось 39 лет.

По информации издания, в этот день подполковник пришел в центр паровых коктейлей «МосКальян» в 14:18 один, уже будучи в состоянии алкогольного опьянения. В последующем он начал конфликтовать с посетителями и барменом, который в итоге нажал тревожную кнопку более 10 раз. На вызов в 15:47 приехали два сотрудника ЧОП «Алекс» — 70-летний Александр Бобылев и 58-летний Николай Саввин.

Дальнейшие события завершились гибелью подполковника. Свою версию произошедшего рассказал ныне находящийся в СИЗО Николай Саввин. Его рассказ изданию «Якутия.Инфо» передала дочь подозреваемого.

Пытался прорваться обратно в бар

По словам Саввина, зайдя внутрь, они увидели пьяного посетителя. Бармен указал на него и сказал, что тот ведет себя неадекватно и пристает к посетителям.

ЧОПовцы подошли к нему, предложили успокоиться и покинуть помещение. Тот в ответ в грубой нецензурной форме сказал, что ему необходимо разобраться с одним из посетителей бара. В конце концов, после долгих разговоров охранникам удалось уговорить пьяного надеть верхнюю одежду, чтобы выйти из бара. Буйный посетитель оделся, но выходить категорически отказался.

«Нам пришлось позвонить оператору ЧОПа, чтобы вызвали полицию. После звонка в „Алекс“ я самостоятельно позвонил в полицию, так как надеялся, что в Старом городе (заведение находится именно в этом районе города — прим. ред.) могут патрулировать полицейские и смогут быстро прийти к кальянную», — рассказал Саввин.

Все это время пьяный пытался прорваться обратно в бар к мужчине, с которым хотел подраться. Пожилые охранники поняли, что не смогут удержать крепкого мужчину моложе их — тот накинулся на них с кулаками и они были вынуждены применить перцовый струйный баллончик.

«После этого пьяный посетитель отошел назад и скатился спиной вниз. Находился в сознании», — подчеркивает Саввин. Видео трагедии смотрите здесь.

Вновь мужчина в белой кофте

Затем охранники все же попытались вывести мужчину из бара, но тот начал оказывать яростное сопротивление. В итоге они решили надеть на него наручники

«В нашей ситуации сделать это было очень сложно. Правый наручник защелкнулся, а левый заклинило. Лежа на полу, пьяный продолжал материться, не успокаивался. В течение трех минут мы пытались застегнуть наручник. Я и напарник сидели на полу на коленях, держали пьяного только руками», — отмечает охранник.

В итоге Саввин принял решение сходить за ключами от наручников, которые находились в машине. Ему пришлось позвать на помощь кого-то из посетителей, поскольку второй пожилой охранник не был в силах в одиночку удержать разъяренного пьяного мужчину. По его словам, охотно отозвался мужчина в белой кофте и незамедлительно занял его место.

«Ну вы, ребята, попали»

Выйдя к машине, Саввин ключей там не нашел и решил съездить за ними на базу. Вернувшись после непродолжительного отсутствия, он обнаружил, что мужчина в белой кофте продолжает удерживать пьяного мужчину, а тот так и ведет себя агрессивно. В итоге в 16:15 прибыла полиция.

«Мы сразу отпустили мужчину, сотрудники приняли пьяного и сказали, что дальнейшая работа на их стороне. Сотрудники полиции отстегнули наручники и передали нам, сказав, что мы свободны», — добавил Саввин.

Однако уже через пару минут охранников попросили вернуться обратно.

«Когда мы уходили, мужчина лежал на животе. А когда мы зашли в помещение обратно, мужчина лежал в другой позе, перевернутый на спину, без движения», — подчеркнул охранник.

Скорая помощь приехала через 26 минут с момента приезда полиции. Сотрудники Скорой попросили охранников выйти в холл.

«Что происходило дальше внутри помещения, я не знаю. Далее бригада Скорой помощи вышла в холл и один из медработников сказал: „Ну вы, ребята, попали“. Мы ничего не поняли, сами зашли внутрь и увидели — мужчина лежит в другом положении на этом же месте, головой повернут к окну, признаков жизни не подает», — вспоминает Саввин.

На место происшествия затем начали прибывать высокопоставленные полицейские чины, в том числе и замминистра МВД по Якутии, и замначальника полиции Якутска. У охранников изъяли телефоны и посадили отдельно друг от друга.

Именно тогда из разговоров Саввин и Бобылев услышали, что буйный посетитель является действующим сотрудником — заместителем начальника уголовного розыска полиции Якутска, подполковником городской полиции Гаврилом Каприным

«Никакой личной неприязни я в отношении Каприна не испытывал, так как видел его впервые в жизни. Тем более я не имел умысла причинять ему тяжкие телесные повреждения и никаких неправомерных действий в отношении Каприна не совершал», — подчеркивает Саввин.

Охранник глубоко убежден, что все его действия были направлены на пресечение неправомерных действий Каприна, и действовал он в соответствии с должностными инструкциями.

«Ближе к ночи нас с Бобылевым выводили из бара через центральный вход. На улице стояла толпа и кричали нам вслед — „убийцы!”», — заканчивает свой рассказ Саввин.

Неясные моменты

У родственников подозреваемых охранников накопилось много вопросов к следствию. Они считают, что у подполковника, возможно, были проблемы со здоровьем. И они усугубились в связи с употреблением спиртного в большом количестве. Однако эксперт, проводивший судебно-медицинскую экспертизу, не учел влияния данного тяжелого состояния на наступившее последствие в виде смерти Каприна.

Кроме того, по данным реанимации, погибший был бледный, а это больше говорит о смерти по другим причинам — например, могло отказать сердце. Также есть нестыковки в карте «Скорой помощи». Согласно карте, сотрудники прокапали Каприну физраствор в количестве 750 мл, а также сделали укол адреналина в вену.

Также по прибытию сотрудников полиции в 16:15 «Скорая помощь» была вызвана лишь в 16:29. Что происходило в течение 14 минут и чем были заняты сотрудники полиции, почему «Скорая» не была вызвана незамедлительно по прибытию — остается неизвестным.

Также немаловажным является участие в задержании мужчины в белой кофте. Согласно видео с камер наблюдения, мужчина упирался коленом на тело Каприна в области грудной клетки. Однако данный мужчина не был привлечен в качестве подозреваемого.

На сегодня в отношении Саввина и Бобылева возбуждены уголовные дела по ст. 203 УК РФ (Превышение полномочий частным детективом или работником частной охранной организации) и ч.4 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Им грозит до 15 лет лишения свободы.

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