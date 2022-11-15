ЧОПовцев, подозреваемых в гибели подполковника полиции в Якутске, поместили в СИЗО

Фото: скриншот видео ТГК 112

Сотрудники ЧОП «Алекс» Александр Бобылёв и Николай Саввин решением Якутского горсуда помещены в СИЗО. Это следует из картотеки суда.

Такое решение 14 ноября вынесла судья Татьяна Егорова. Срок заключения под стражу не уточняется. По данным «КП – Якутия» в отношении подозреваемых охранников заведено уголовное дело. Следственный комитет не комментирует это дело.

Напомним, что трагедия разыгралась в ночь на 13 ноября в кальянной «МосКальян» в Якутске. 37-летний подполковник Гаврил Каприн начал скандалить с другими посетителями. Несмотря на то, что инцидент удалось замять, сотрудники заведения нажали тревожную кнопку.

Приехавшие на вызов сотрудники ЧОП «Алекс» Александр Бобылёв и Николай Саввин не смогли найти общий язык с выпившим высокопоставленным полицейским. На опубликованном видео они повалили его на пол и удерживали, пытаясь надеть наручники. К моменту прибытия наряда, оказалось, что мужчина мертв.

Как утверждает издание «Якутск Вечерний», двое сотрудников ЧОП брызнули полицейскому баллончиком в лицо и 20 минут держали его на полу.

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