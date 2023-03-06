ЧОПовцев, подозреваемых в гибели подполковника полиции в Якутске, выпустили из СИЗО

Фото: скрин камеры видеонаблюдения

Сотрудников ЧОП «Алекс», 58-летнего Николая Саввина и 70-летнего Александра Бобылева выпустили из под стражи. Это следует из картотеки Якутского горсуда.

В СИЗО их поместили 14 ноября 2022 года, а 8 февраля продлили срок содержания в СИЗО. Но уже 2 марта судья отказался продлить содержание под стражей Николаю Саввину. И в этот же день был удовлетворен иск о продлении домашнего ареста Бобылеву. Это означает, что охранников выпустили из СИЗО.

Напомним, что трагедия разыгралась в ночь на 13 ноября 2022 года в кальянной «МосКальян» в Якутске. 37-летний подполковник Гаврил Каприн начал скандалить с другими посетителями. Несмотря на то, что инцидент удалось замять, сотрудники заведения нажали тревожную кнопку.

Приехавшие на вызов сотрудники ЧОП «Алекс» Александр Бобылёв и Николай Саввин не смогли найти общий язык с выпившим высокопоставленным полицейским. На опубликованном видео они повалили его на пол и удерживали, пытаясь надеть наручники. К моменту прибытия наряда, оказалось, что мужчина мертв.

Было заведено уголовное дело, которое еще расследуется. ЧОПовцев на следующий день после трагедии отправили в СИЗО.

В этой истории много неясностей. Например, охранник Саввин утверждал, что они передали буйного посетителя в руки полицейских, а позже им сообщили, что тот мертв. Подробнее об этом деле.

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