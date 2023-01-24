Стали известны подробности гибели подполковника полиции в кальянной Якутска

Фото: SakhaDay

В Якутске продолжается расследование гибели подполковника полиции Гаврила Каприна, которая произошла в ноябре прошлого года.

В его смерти обвиняют двоих сотрудников охранного агентства охранника-водителя Николая Саввина и охранника 6 разряда Александра Бобылева, которые приехали на вызов по тревожной кнопке. Им инкриминируют ч. 4 ст. 111 «Умышленное причинение вреда здоровью», сообщает издание SakhaDay.

Напомним, в ночь на 13 ноября 2022 года в кальянной «МосКальян» Каприн праздновал свой 39-й день рождения, и в какой-то момент произошел конфликт. На вызов тревожной кнопки приехали охранники, которые были вынуждены применить баллончик с газом.

Они повалили Каприна на пол и удерживали, пытаясь надеть наручники. Казалось бы, все в рамках закона, однако, к моменту прибытия наряда, оказалось, что мужчина мертв.

Родственники обвиняемых считают, что пожилых охранников пытаются «закрыть» по более тяжелой статье, по которой им грозит до 15 лет лишения свободы.

«Мы с этой позицией не согласны. Умысла на убийство у охранников не было, это было понятно и следствию, поскольку изначально предполагали, что предъявят ст. 203 (превышение полномочий частным детективом или работником частной охранной организации) или 109 ст. (причинение смерти по неосторожности)», — говорят родные.

Мужчина в белой кофте

С этой же позицией согласен и адвокат подсудимых Владислав Тимофеев. Он рассказал изданию SakhaDay подробности гибели подполковника. По его словам, охранник Саввин пытался зафиксировать наручники на Каприне в течение 2 минут 45 секунд, а когда ему это так и не удалось, он покинул помещение и пошел за ключами.

«При этом подполковника начал удерживать мужчина в белой кофте, с которым ранее у полицейского был конфликт. Именно он оказывал воздействие весом своего тела, а именно опираясь коленом в верхнюю часть спины. В противоположность этому Саввин Н.Д. все время удерживал только руками, опираясь коленями на пол основной массой своего тела», — считает адвокат.

Охранники вызвали полицию, и в течение всех 40 минут ожидания, по словам свидетелей, подполковник был жив. Но в какой-то момент произошло необратимое — когда полицейские подъехали, они обнаружили, что Каприн мертв.

Что считает экспертиза

Эксперт посчитал, что смерть наступила в результате компрессионной асфиксии, означающей, что на полицейского оказывалось физическое воздействие в виде продолжительного давления. При этом погибший был нетрезв — у него обнаружили 3,29 г/дм3, что соответствует очень сильному опьянению.

По версии следствия, охранники явно превысили свои полномочия в отсутствие какой-либо необходимости и в условиях отсутствия опасности для общества. Также указано, что сотрудники ЧОП удерживали его в положении на полу лицом вниз до прибытия сотрудников полиции.

Адвокат подсудимых не согласен с выводами следствия и подчеркивает, что охранники не давили на лежавшего полицейского, а удерживали его руками.

«В учебной литературе сказано, что для того, чтобы была осуществлена компрессионная асфиксия, то надо лишить дыхания человека на 18 минут. В нашем случае такое давление охранники не осуществляли. Мужчина был нетрезв и не мог даже встать, поэтому давить на грудную клетку было бессмысленно. Охранник удерживал его руками, и осуществлять сильное воздействие не мог», — подчеркнул он.

Тимофеев также считает, что экспертиза не дала ответы на несколько важных вопросов.

«Экспертиза не ответила на множество вопросов: если давление осуществлялось, то чем, какими предметами? Мог ли повлиять перцовый баллончик на человека, находящегося в сильном опьянении? Вывод эксперта о давлении на грудную клетку ничем не подтвержден, так как на теле нет никаких следов воздействия ни на грудь, ни на живот, ни на шею», — отметил адвокат.

Также адвокат обратил внимание на мужчину в белой кофте.

«На видео был замечен человек в белой кофте, который принимал участие в задержании. Не определена его роль в этой истории. Как я ранее говорил, судя по видео, охранники не осуществляли давления. На вопросы — кто его осуществлял, и было ли давление, нет ответа», — заключил он.

Сотрудники ЧОП на время следствия были помещены в СИЗО, где находятся до сих пор. Расследование уголовного дела продолжается.

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