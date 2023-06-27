«Обвинение построили только на словах Рожиной». Почему Абсалихов считает себя невиновным в вымогательствах

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19 июня в Якутском горсуде вынесли приговор сообщнику скандального блогера Сусанны Рожиной — Ринату Абсалихову. В отличие от Рожиной, которая полностью признала вину и сотрудничала со следствием, Абсалихов настаивал на своей невиновности.

Его приговорили по ч. 4 ст. 159, п. б ч. 3 ст. 163 УК РФ в совокупности к девяти годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор по громкому уголовному делу вызвал много обсуждения, ведь сама Рожина получила ровно вдвое меньше – 4,5 года колонии. Да и то, до сих пор нет официального подтверждения, что ее этапировали.

В распоряжении «КП – Якутия» оказалось последнее слово подсудимого, где он подробно рассказывает, почему невиновен и какую роль в этом сыграла Сусанна Рожина. Публикуем его с сокращениями.

Важный момент: редакция не встает ни на чью сторону, не выносит своего мнения. Данная публикация не преследует цели оправдать осужденного или реабилитировать его в глаза общества.

Но мы считаем, что в его словах содержится много интересной информации, которая доселе оставалась неизвестной широкой аудитории. А также опровержение некоторых утверждений. Например, Абсалихов не является кандидатом экономических наук, как сообщалось в СМИ.

О себе

Мой стаж в сфере образования 20 лет, я работал в школе, в колледжах, вузах, нигде я не запятнал свою репутацию как преподавателя и человека. У меня молодая жена и маленький ребенок, который перенес две операции, ему требуется постоянное обследование и реабилитация. Жена также работает преподавателем в колледже.

Моя мама перенесла две операции на ноге. Моя сестра также перенесла операцию и сейчас получает инвалидность. Мужа у нее нет, ребенка воспитывает одна. Единственный человек, который им всем помогал – это я, так как мой отец умер, когда я был в 9 классе.

О Рожиной

Я оказался в суде только из-за одного человека – Сусанны Рожиной, чьи показания даже не нашли подтверждения. Из анализа ее соцсетей видно, что на нее не раз подавали в суд за клевету, и она проигрывала эти суды. Она – непорядочный человек, который может оговорить любого совершенно беспочвенно. Следствие построило обвинение просто на ее словах. Моя защита опровергла показания Рожиной.

Образ жизни Рожиной – оговорить абсолютно любого человека с целью личной выгоды, не думая о последствиях. Это не мое мнение, а всего города. У нее было одно желание – получить, как она говорила, хайп. Внимание к себе она могла привлечь только скандалами, враньем и наговорами на других людей.

О деле с шантажом врача Григорьева

Пояснение: по мнению следствия Рожина и Абсалихов шантажировали врача клиники «Delta» Николая Григорьева, который передал им три миллиона рублей, а в этом им помогал некий Алексей Хасанов, который является хорошим приятелем как Абсалихова, так и Григорьева. Более подробно об этом читайте по ссылке.

Показания Хасанова не могут быть учтены, так как они недостоверные и неправдивые. Статус Хасанова должен быть изменен на обвиняемого и организатора. Он живет с руководительницей конкурирующей клиники и был заинтересован убрать конкурента в виде Григорьева.

Я и моя защита просили привлечь действующих сотрудников полиции К.и К., но следователь отказывал, потому что не хотел, чтобы дело развалилось. Хотя сами сотрудники подходили к нему и просили дать показания. Обвинение не стало учитывать их показания, хотя эти показания ключевые и меняют суть дела.

О встрече с Сусанной в кафе ЯЭПИ

Эта встреча является важным доказательством для следствия, что Рожина и Абсалихов встретились и обговорили свои действия. Но Ринат утверждает, что встречи не было.

Я с ней в кафе не встречался, есть доказательства, хотя Рожина утверждает обратное. Ранее мой коллега дал показания, что якобы я встретился с Рожиной в кафе «Переменка» в ноябре 2021 года. После этого коллега пояснил, что следователь ввел его в заблуждение, сказав, что у него есть неопровержимые доказательства присутствия Сусанны в указанное время. Есть доказательства, что кафе не работало в том время, какое указала Сусанна.

О шантаже Гульнары Уваровой

Следствие не установило ни время, ни место, где, как говорит Рожина, у нас возник сговор с ней. Нет видеозаписей, нет скринов переписок, нет звонков, нет свидетелей. За ней вели наблюдение сотрудники ФСБ, но меня рядом с ней не зафиксировали. Все обвинение построено исключительно на ее словах. Запросы следователя о ведении слежки мной и переговоров с Рожиной не были подтверждены.

Почему Абсалихов стал помогать Рожиной, если считает себя невиновным

Рожина говорила мне, что это журналистское расследование. Она приводила мне в пример свои расследования про гендиректора ЛОРП Сергея Ларионова, городского военкома Афанасия Захарова (который написал заявление о вымогательстве на Сусанну, а потом сам стал фигурантом дела о получении взятки), бывшего сотрудника ФСБ Дмитрия Лобетко, бывшего заммэра Владимира Федорова.

Она всегда говорила, что за ней стоят большие люди, что она общается с людьми на высоких должностях. Моя вина в том, что я поверил в ее слова о журналистском расследовании. Она была психологом.

Я не знал, что Рожина занималась вымогательством. Что было в переданном пакете от Гульнары, я не знал и она мне не говорила.

Сейчас обвинение просит наказание для меня в виде лишения свободы на 16 лет. Почему? Нет никаких доказательств, ни прямых, ни косвенных. То, что Рожина заключила досудебное соглашение, не означает, что ее словам можно верить. При этом ее вина доказана, она сама это признала и ей дали всего 4,5 года.

Также «КП – Якутия» удалось встретиться с женой и матерью Рината Абсалихова, которые рассказывают о нем совсем в другом ключе. Эксклюзивные подробности мы опубликуем в ближайшее время.

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