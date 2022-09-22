«Предлагал «крышевание» силовых структур». В Якутске вынесли приговор мошеннику, который под предлогом предотвращения заказного убийства, вымогал миллионы рублей

Фото: SakhaDay

Якутский горсуд 22 сентября признал виновным Игоря Осташенко в двух эпизодах мошенничества, совершенное группой в особо крупном размере.

Осташенко приговорен к девяти годам лишения свободы по ст. 30 ч.3 (приготовление к преступлению)и ст.159 ч.4 (мошенничество, совершенное группой в особо крупном размере). Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Его взяли под стражу прямо в зале суда. Об этом написало издание «SakhaDay». Рассказываем историю мошенника, который утверждал, что у него есть связи в ФСБ, а на полученные от мошенничества деньги, покупал внедорожники.

«Заплатить 3,5 миллиона, чтобы предотвратить заказное убийство»

История началась еще в 2019 году, когда предпринимателю Афанасию Алексееву, владельцу магазина «Японец», позвонил военком Афанасий Захаров (в этом деле он проходит потерпевшим, но по другому делу он подозревается в оформлении военных билетов за деньги – прим.ред).

Захаров сообщил бизнесмену, что на него готовится заказное убийство и за его голову назначено 10 миллионов рублей. Алексеев не очень поверил, но он продолжал убеждать, что его жизнь в опасности. В этот момент с предпринимателем связался Игорь Осташенко и сказал, что может предотвратить убийство благодаря «крыше» в ФСБ, а именно сотруднику Дмитрию Лобетко.

На коммерсанта продолжали давить, угрожая, что если он не заплатит, то ситуация может выйти из-под контроля и «тогда, мол, пеняй на себя». За «спасение» вымогатели требовали 3,5 миллиона рублей. Когда Алексеев удивился величине суммы, ему объяснили, что «спасать» его в органах будет много людей, со всеми нужно поделиться.

Чтобы проверить свои подозрения, Алексеев решил сам прийти в ФСБ и обо всем рассказать. Он рассказал дежурному историю о готовящемся заказном убийстве, а на следующий день на встрече с Осташенко ему показали фотоснимок, где Алексеев стоит в фойе здания ФСБ. По словам коммерсанта, он понял, что ситуация и правда серьезная и что у них в конторе действительно есть свои люди.

В результате была разработана спецоперация, записана встреча с посредником, а Осташенко был задержан. Что касается его возможного покровителя Дмитрия Лобетко, то тот был уволен и уехал из Якутии. Позже ФСБ официально заявит, что нет возможности установить, где он находится, чтобы обеспечить явку в суд для дачи показаний.

«Дай деньги на операцию для больного ребенка»

В суде был также доказан второй эпизод мошенничества, где в качестве потерпевшего проходит военком Захаров. Осташенко рассказал ему жалостливую историю про больного сына, у которого якобы нашли раковую опухоль. В качестве доказательства он отправлял ему фото ребенка с перевязанной головой и ногой.

Чтобы спасти ребенка, утверждал Осташенко, нужно найти деньги на операцию в Корее. Военкому пришлось взять кредит в банке на 2,6 миллиона рублей для помощи больному мальчику. На эти деньги ушлый мошенник купил два внедорожника, для жены и матери. Об этом Захаров узнал только позже, когда начал подозревать неладное.

«Во время суда вел себя нагло и угрожал, что подаст иск»

Как сообщил Алексеев, он остался доволен приговором и выразил большую признательность работникам прокуратуры за большую работу. По его словам, Осташенко все время, когда рассматривалось его дело, вел себя уверенно и нагло. Он не принес извинения потерпевшим, а наоборот угрожал, что подаст иск, если Алексеев что-нибудь опубликует в прессе.

– Он обманывал многих людей, играя на их чувствах. Из-за него основательно подорвано доверие к людям, к органам, обеспечивающим нашу безопасность. Он многим предлагал "крышевание силовых структур", и таким образом дискредитировал ФСБ, – говорит пострадавший бизнесмен.

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