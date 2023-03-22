Военкома Якутска, подозреваемого в оформлении военных билетов за деньги, выпустили из СИЗО?

Фото: военный комиссариат Якутска

Якутский гарнизонный военный суд 21 марта избрал меру пресечения в виде домашнего ареста некоему Захарову (имя и фамилия не указаны). Об этом говорится в картотеке суда. Если ранее было указано полное ФИО, тот на этот раз ограничились только одной фамилией.

Вероятно, речь идет о военном комиссаре Афанасии Захарове, которого 28 июля заключили под стражу, а потом неоднократно продлевали срок содержания в СИЗО. В последний раз продлили 20 февраля.

Как сообщалось ранее, военный комиссар Якутска Афанасий Захаров был задержан ночью 27 июля. По данным «КП – Якутия», он подозревается в превышении должностных полномочий и злоупотреблении. Следствие считает, что он за деньги оформлял военные билеты. Дело расследуется военным следственным отделом СК России по Якутскому гарнизону.

По данным «Торбозного радио» со ссылкой на следствие, в Якутске с апреля по июль 2022 года действовала организованная группа под руководством Захарова и посредников – Евгения Русина и Марка Ушницкого.

Используя служебное положение военкома, они получили взятку от гражданина за оформление военного билета. Было заведено уголовное дело по пункту «а» части 5 ст.290 УК РФ (получение взятки группой лиц по предварительному сговору).

После задержания Захарова он на суде просил избрать в отношении него меру пресечения в виде домашнего ареста, заявив, что готов понести наказание за совершенное преступление. Он раскаялся и признал свою вину.

Однако суд отправил его под стражу в СИЗО с учетом показаний свидетеля, который заявил, что опасается за свою жизнь. Подельники Захарова были отправлены под домашний арест.

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