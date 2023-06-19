Сообщнику Сусанны Рожиной - Ринату Абсалихову вынесли приговор

Ринат Абсалихов. Фото: KP.RU

В понедельник, 19 июня, судья Якутсокго горсуда Лидия Дмитриева вынесла приговор сообщнику Сусанны Рожиной — Ринату Абсалихову.

Первое судебное заседание по его делу состоялось 21 сентября 2022 года. В отличие от Рожиной, которая полностью признала вину и сотрудничала со следствием, Абсалихов признал вину лишь частично.

Его приговорили по ч. 4 ст. 159, п. б ч. 3 ст. 163 УК РФ в совокупности к девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Напомним, что его подельницу, известного журналиста и блогера Сусанну Рожину 26 августа 2022 года приговорили к 4,5 года лишения свободы в колонии общего режима. Приговор по ее делу вступил в силу 13 сентября.

Ее должны были этапировать в колонию, но вместо этого поместили в СИЗО Якутска. Это объясняли тем, что она проходит ключевым свидетелем по делу своего сообщника Рината Абсалихова. Более подробно о ее деле и приговоре можно прочитать по этой ссылке.

Что известно об Абсалихове

Скромный преподаватель информатики Якутского экономико-правового института с зарплатой в 40 тысяч рублей познакомился с блогером Сусанной Рожиной на фоне ажиотажа вокруг СОШ №1. Под видом борьбы за права детей ушлая парочка хотела убедить власти выкупить здание салона красоты «Метелица» для размещения школы.

Абсалихов представлял интересы владельца здания и был очень заинтересован в продаже. Как пишет «Якутск Вечерний», здание оценили в 137 миллионов рублей. Сусанна и Ринат быстро нашли общий язык и поделили роли. Рожина, как блогер, наводила шум, утверждая, что нужно немедленно переселить школьников, а Абсалихов вел переговоры.

Несмотря на шум в СМИ, выкупить здание у них не удалось. Власти решили, что это слишком дорого. Поэтому Абсалихов предложил напарнице заняться другим делом. В декабре 2021 года они шантажировали владельца клиники DELTA и получили от него три миллиона рублей.

Но этой суммы им было мало. Ведь Абсалихов не оставлял своей цели — выкупить здание салона красоты «Метелица», а потом продать его за гораздо большую сумму. Поэтому пара приступила к вымогательству риэлтора Гульнары Уваровой. Абсалихов вел слежку, а Сусанна общалась с Гульнарой. Чем это закончилось, уже известно.

После задержания дружба между Рожиной и Абсалиховым закончилась и они стали активно «топить» друг друга. Рожину даже привозили на судебное заседание по делу Абсалихова.

Во всем этом примечательно, что молодая жена Абсалихова, которая, к слову, младше его на 17 лет, не подозревала о криминальной деятельности мужа. Даже после задержания она давала ему, как пишет SakhaDay, только положительные характеристики: добрый, не пьет, не курит, не обижает, доброжелательный, неконфликтный. Любящая супруга уверена: его вовлекла и подставила «скандальная женщина» Сусанна.

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