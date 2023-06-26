«В Олекминске продукты на исходе». В Якутии теплоход уже две недели сидит на мели

Фото: скриншот видео Антона Жондорова

Уже две недели судно СК-2026, вышедшее из порта Осетрово стоит на мели в верховьях реки Лены. На мель сел сам теплоход и баржа Ленского объединенного речного пароходства (ЛОРП), которые везут более 30 контейнеров с продуктами предпринимателей из Олекминска.

На это обратил внимание член штаба республиканского отделения «Народного фронта» Антон Жондоров. Он опубликовал в соцсетях обращение к главе правительства республики Андрею Тарасенко от предпринимателя из Олекминска Романа Стефанчука.

Баржу пытался вытащить плавкран и тоже сел на мель

На судне находятся контейнеры с продуктами питания, отгруженные в апреле, срок годности которых истекает через 4-5 месяцев с даты отгрузки. По словам Стефанчука, с каждым годом ситуация с доставкой грузов в Олекминск становится только хуже.

– Такое ощущение, что Олекминск с каждым годом становится все дальше от Москвы, сегодня мы уже как будто на другой планете! Никто компенсировать наши расходы, в случае выхода срока годности, не будет, так как мы завозим продукты питания в контейнерах, что как бы запрещено. Но иного выхода доставлять продукты в Олекминск нет. В «ЛОРПе» на наши проблемы всем плевать. Я считаю, что это некомпетентность капитана судна, ведь до этого два рейса пришли к нам нормально. С каждым днем вода в реке убывает и вероятность, что паром удастся вытащить до осени, уменьшается, – говорит предприниматель.

Недавно теплоход и баржу пытались спасти с помощью плавкрана. Но если баржа еще находится на мели, то теплоход уже практически стоит на острове – настолько спала вода. Спасательная операция не увенчалась успехом: плавкран тоже сел на мель. К месту ЧП подплыл буксир, который пытается вытащить плавкран. Ситуация осложняется ежедневным уменьшением уровня воды.

«В Олекминске скоро закончатся продукты»

«КП – Якутия» связалась с Романом Стефанчуком. Он сказал, что суда застряли примерно 13-14 июня. Когда в условленный срок теплоход с баржей не прибыли в Олекминск, коммерсанты начали волноваться. С трудом им удалось выяснить, что происходит, ведь представители ЛОРП на местах отмалчивались или ничего не знали.

– У меня 12 контейнеров. Еще в Осетрово 20 контейнеров, в Якутске семь контейнеров. В Олекминске заканчиваются продукты питания, я основной поставщик. Как сказать людям, почему в магазинах нет продовольствия? – разводит руками коммерсант.

Что касается вариантов спасения груза, то была бредовая идея – распиливать контейнера и перегружать их на другие суда. На такое ни один предприниматель не согласится, тем более сохранность груза никто не гарантирует. Я сам не знаю, что делать. Вода мелкая, вытащить с мели почти нереально. Разве только вертолетом поднимать, каждый контейнер с грузом весит 25-26 тонн.

– Знаком с ЛОРП тыщу лет и я крайне отрицательно к ним отношусь. Никогда не знаешь, как и где подкинут проблему.

Редакция «КП – Якутия» связалась с пресс-службой ЛОРП. На момент публикации официальный комментарий пароходства еще не подготовлен.

Напомним, это не первый казус с судами ЛОРП. 12 июня танкер «Ерофей Хабаров» врезался в другое судно, стоящее на ремонте, на реке Лена в Иркутской области.

Из-за аварии произошел разлив бензина, а губернатор региона позднее заявил, что капитан корабля был пьян. В «ЛОРП» сообщили, что направили капитана судна на освидетельствование, а гендиректор пароходства Сергей Ларионов заявил, что ПАО готово отвечать за ущерб, нанесенный экологии. Заведено уголовное дело, помощник капитана управлявший судном, задержан.

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