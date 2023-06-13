На реке Лена в Иркутской области столкнулись два нефтеналивных теплохода. Что известно на данный момент

Фото: скриншот видео t.me/kobzevii

12 июня около 21.15 часов на реке Лене в районе п. Алексеевск Киренского района произошло столкновение двух нефтеналивных теплоходов «Ерофей Хабаров» и «ТР-901».

Что известно на данный момент:

– «ТР-901» стоял на ремонте. Танкер «Ерофей Хабаров» перевозил 832 тонны бензина. В результате происшествия у него повреждена грузовая кормовая емкость. В ней было 138 тонн топлива. Оно начало выливаться в реку.

– Экипаж оперативно приступил к перекачке бензина в неповрежденную ёмкость. Кроме того, они установили вокруг судна боновое ограждение, использовали 300 кг сорбента. Образовавшаяся течь бензина в настоящее время устранена.

– По словам губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, сейчас уточняется объем нефтепродуктов, которые попали в Лену. В районе введён режим ЧС. Есть запас сорбента и боновых заграждений.

– Ситуацию осложняет тот факт, что река - судоходная. Кроме того, ниже по течению находятся населенные пункты. Местные власти проводят работу, чтобы недопустить забор воды из реки.

– Одно из судов, а именно «Ерофей Хабаров», принадлежит якутскому предприятию Ленское объединенное речное пароходство (ЛОРП). Предприятие проводит служебную проверку.

– На месте работают правоохранительные органы.

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