Устроивший аварию на Лене теплоход отправился на ремонт в Якутию

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Теплоход «Ерофей Хабаров», принадлежащий «Ленскому объединенному речному пароходству» (ЛОРП) отправился на ремонт в Якутию. Как сообщили в ПАО, на судне были закончены следственные действия, поэтому танкер направят на ремонт в село Пеледуй Ленского района.

«Оперативным штабом было принято решение по окончанию следственных действий транспортной прокуратуры, экологов, всех надзорных органов, которые работали на судне. направить теплоход на ремонт. В настоящее время теплоход двигается в пункт ремонта в сопровождении буксира «Аян», – заявила замдиректора «ЛОРП» по промышленной безопасности Виктория Круглянко.

В «ЛОРП» добавили, что следственный комитет не сообщал пароходству о запрете на передвижение судна. Сейчас команда выходит на связь каждые три часа и докладывает о своих действиях.

Напомним, накануне танкер «Ерофей Хабаров» врезался в другое судно, стоящее на ремонте, на реке Лена в Иркутской области. Из-за аварии произошел разлив бензина, а губернатор региона позднее заявил, что капитан корабля был пьян. В «ЛОРП» сообщили, что направили капитана судна на освидетельствование, а гендиректор пароходства Сергей Ларионов заявил, что ПАО готово отвечать за ущерб, нанесенный экологии.

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