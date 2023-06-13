В Ленском пароходстве прокомментировали сообщение о пьяном капитане разлившего бензин танкера

Фото: скриншот видео t.me/kobzevii

В ПАО «Ленское объединенное речное пароходство» (ЛОРП) ответили на обвинения в пьянстве капитана танкера «Ерофей Хабаров». Ранее судно, перевозившее почти 140 тонн бензина, врезалось в другой танкер, стоявший на ремонте. После аварии произошел разлив топлива, а губернатор Иркутской области Игорь Кобзев публично заявил, что капитан «Хабарова» был пьян, и судном якобы управлял его помощник.

В «ЛОРП» сообщили изданию Arcticpost, что уже провели освидетельствование капитана судна по фамилии Арбатский. Однако его результатов в ПАО сообщить пока не могут, поскольку еще не получили заключение врачей. Однако в пароходстве отметили, что виновные в происшествии понесут наказание по всей строгости закона.

В «ЛОРП» также добавили, что экипаж «Ерофея Хабарова» сразу после аварии предпринял все необходимые действия для того чтобы ликвидировать течь, и сделали это до прибытия экстренных служб. А вот экипаж второго танкера в ПАО обвинили в бездействии – якобы они не предприняли никаких действий, чтобы предотвратить столкновение, хотя не совсем понятно, что могло сделать судно, находившееся на ремонте.

«Необходимо отметить, что бензин является летучим углеводородом, нахождение его на открытом воздухе при температуре +20 С, при наличии ветра приводит к его испарению до 98% в течение 4-х часов. На поверхности воды нет следов разлива нефтепродуктов, не зафиксирована пленка нефтепродуктов», – добавили в «ЛОРП».

Отметим, что об испарении бензина на Лене ранее говорили и в Минэкологии Якутии: по подсчетам ведомства, более 90% разлитого бензина вообще не успеет дойти до границ Якутии. Ожидается, что топливо дойдет до республики по течению примерно в ночь с 14 на 15 июня, сейчас же нефтяное пятно целиком находится на территории Иркутской области.

Добавим, что сейчас в районе аварии действует режим ЧС. На месте работают экстренные службы и криминалисты, возбуждено уголовное дело. В МЧС Иркутской области заявили, что «ЛОРП» с опозданием оповестила спасателей о происшествии, из-за чего разлив оказался более масштабным. Ленский поисково-спасательный отряд Якутии на всякий случай приведен в состояние готовности и уже вооружился необходимой техникой.

Также пока неизвестно, какое именно количество бензина вылилось в Лену. Ранее сообщалось, что в воду могло попасть около 60-90 тонн, а Arcticpost утверждает, что в мессенджерах распространяется информация о «непоправимом ущербе» для окружающей среды. Но на деле подсчитать количество оставшегося в поврежденном танкере топлива невозможно, пока его не перельют в новое судно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

На реке Лена в Иркутской области столкнулись два нефтеналивных теплохода. Что известно на данный момент (подробнее)

Власти Якутии: 90% разлитого бензина на реке Лена может испариться и не дойдет до границ республики (подробнее)

Губернатор Иркутской области сообщил, что капитан танкера ЛОРП, откуда вылился бензин, был пьян (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp) Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.