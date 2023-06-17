В столкновении танкеров на реке Лена обвинили помощника капитана

Фото: ПАО "ЛОРП"

Правоохранители задержали помощника танкера «Ерофей Хабаров», который управлял судном в день аварии. Напомним, корабль врезался в другой танкер, стоявший на ремонте на реке Лена в Иркутской области – из-за столкновения образовалась пробоина и крупная партия бензина попала в реку.

Как сообщили в Восточном МСУТ СК России, на мужчину завели дело сразу по двум уголовным статьям – о нарушении правил обращения экологически опасных веществ и отходов, и о нарушении правил эксплуатации судна. Сейчас правоохранители проводят следственные действия с его участием, и выбирают меру пресечения.

Будет ли наказан сам капитан «Ерофея Хабарова», пока неясно. Ранее губернатор Иркутской области заявил, что освидетельствование показало опьянение командира судна в момент аварии. Это объясняет, почему судном управлял помощник.

Теплоход «Ерофей Хабаров» сейчас прибыл в пункт ремонта поселка Пеледуй в Якутии. На судне до сих пор проходят следственные действия.

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