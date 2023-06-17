Якутия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Якутия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Якутия
+25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия17 июня 2023 12:02

В столкновении танкеров на реке Лена обвинили помощника капитана

Сам капитан фигурантом дела пока не стал
Никита ЖЕГЛОВ
Фото: ПАО "ЛОРП"

Фото: ПАО "ЛОРП"

Правоохранители задержали помощника танкера «Ерофей Хабаров», который управлял судном в день аварии. Напомним, корабль врезался в другой танкер, стоявший на ремонте на реке Лена в Иркутской области – из-за столкновения образовалась пробоина и крупная партия бензина попала в реку.

Как сообщили в Восточном МСУТ СК России, на мужчину завели дело сразу по двум уголовным статьям – о нарушении правил обращения экологически опасных веществ и отходов, и о нарушении правил эксплуатации судна. Сейчас правоохранители проводят следственные действия с его участием, и выбирают меру пресечения.

Будет ли наказан сам капитан «Ерофея Хабарова», пока неясно. Ранее губернатор Иркутской области заявил, что освидетельствование показало опьянение командира судна в момент аварии. Это объясняет, почему судном управлял помощник.

Теплоход «Ерофей Хабаров» сейчас прибыл в пункт ремонта поселка Пеледуй в Якутии. На судне до сих пор проходят следственные действия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Танкер «Ерофей Хабаров» прибыл в Пеледуй, на нем ведутся следственные действия (подробнее)

КриминалПроисшествия: КРИМИНАЛ