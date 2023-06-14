«Мы будем отвечать и платить за экологию». Гендиректор ЛОРП прокомментировал столкновение танкера и разлив бензина в реку Лена

Фото: скриншот видео оперштаба Якутии

Генеральный директор Ленского объединенного речного пароходства Сергей Ларионов рассказал о столкновении танкера «Ерофей Хабаров» и «ТР-901», после которого в Лену вылился бензин.

– Один стоял на якоре, наш подходил, тоже хотел встать на якорь. И не вписался в поворот. Его положило на этот теплоход. Судно зацепило одну бочку (цистерну), которые стояли на палубе, и пробило верхнюю часть цистерны. Экипаж сделал всё, чтобы максимально минимизировать попадание бензина в реку: они произвели крен на левый бок, чтобы пробоина оказалась сверху и уровень ушёл вверх. Также они стали выкачивать (бензин) в другую цистерну и заделали пробоину ветошью. За 20 минут течь устранили. При сдаче топлива на нефтебазу в Олекминске будут сделаны четкие замеры, сколько попало в реку, – сказал Ларионов.

Он отметил, что «мы будем отвечать, будет платить за экологию».

Напомним, что вечером 12 июня на реке Лена в районе города Киренск Иркутской области столкнулись два танкера «Ерофей Хабаров» (принадлежащий ЛОРП) и «ТР-901».

В результате аварии была повреждена грузовая кормовая емкость судна «Ерофей Хабаров». В ней было 148 тонн бензина, часть топлива попала в реку. Точное количество уточняется, но предварительно это может быть от 60 до 90 тонн бензина АИ-92.

Минэкологии Якутии заявило, что бензин обладает повышенной испаряемостью, ожидается, что более 90% разлитого бензина испарится и не дойдет до границ Якутии. С учетом скорости течения реки Лена на данном участке, пятно от нефтепродуктов у границ республики ожидается в ночь с 14-го на 15 июня.

Тем не менее, приведены в полную готовность силы и средства Ленского поисково-спасательного отряда Службы спасения Якутии. Подготавливаются заградительные боны и необходимые сорбенты.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что капитан танкера ЛОРП, где вылился бензин, был пьян, а судном управлял его помощник. Заведено уголовное дело.

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