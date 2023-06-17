Трехлапый котенок Лимон, которого облили и выбросили на мороз в -52, пеерезжает из Якутска в Барнаул

Фото: Zlata_tv

Маленького котенка вместе с братьями и сестрами, облитых водой, нашла на морозе в -52 градуса в Якутске семейная пара. Котята примерзли к земле, и чете пришлось выдолбить лед, чтобы их вызволить.

Двоих забрали добрые люди и фонд «4 лапки». Лимона взяла зоозащитница Злата Сычева, она же его так и назвала. Вот ее телеграм-канал. Злата выходила еле живого котенка. Но, к сожалению, лапу и хвост пришлось ампутировать.

Первое время котенок сильно стрессовал и никак не мог приноровиться к отсутствию одной лапки. Но молодой возраст и забота помогли ему пережить это. И вот тогда выяснилось, что у Лимона, как и у всякого малыша, очень игривый и озорной характер.

Его история тронула подписчиков зоозащитницы. И одна семья взяла его себе. Это было еще в марте. Уже тогда было известно, что вскоре семья переедет в Алтайский край. И вот сейчас Злата сообщила, что Лимон вместе с новыми хозяевами отправился в путь.

В Барнаул!

Новая хозяйка Анастасия прислала фото и видео в пути. Лимон сильно подрос и выглядит счастливым.

Фото: Zlata_tv

Хотя, как оказалось, сперва он не очень хорошо воспринял поездку: долго мяукал, спрятался в ногах, полдня отказывался от еды. Чуть не сходил в туалет туда, куда не надо. Но его быстро поймали и посадили куда надо — он вроде как справился с задачей.

А потом, проведя ночь на трассе в машине с семьей, так освоился, что стал уже хозяйничать.

«Начал лазить везде, спать где вздумается и как вздумается. Залазит к ребенку в импровизированную кроватку и там с ней спит. В общем, веселит нас тут как только может. Все такой же общительный шкодный и активный», — пишет Анастасия.

Ехать им еще долго. И котенка ждет много впечатлений. Пожелаем им доброго пути! (Видео для читателей Дзена — здесь).

Что с другими котами, выброшенными на мороз в Якутске

Олаф-Марсель, вышедший к людям в -40 и отморозивший лапы и хвост, переехал в семью.

Лысый кот Валера, выброшенный в подъезд, умер от болезни почек.

Кошачье семейство, найденное на переправе у Якутска: два котенка умерли от чумки, два выжили и переехали в семью, в том числе самая маленькая и слабенькая Энид.

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