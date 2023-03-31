Облили водой и выбросили на мороз. Чем закончилась история котенка из Якутска с ампутированной лапой и хвостом

Котенок Лимон после ампутации хвоста и лапы. Фото: t.me/Zlata_tv

Мы не раз писали про бедных котов, которые выбрасывали этой зимой в Якутске.

Помните историю кота Олафа-Марселя? У бедняги от обморожения были раздуты лапы, затвердел хвост и воспалился глаз. После публикации произошло маленькое чудо: его история глубоко тронула якутян, читатели и паблики стали делиться постом, люди отозвались отовсюду. А кот снова обрел семью.

А история лысого кота Валеры, выброшенного в холодный подъезд, закончилась не так хорошо. Все желающие забрать его, отказались, узнав о его болезни. Откликов было много, но никто не захотел возиться с больным животным…

Предлагаем вам еще одну историю, надеемся, на этот раз с более счастливым концом. Знакомьтесь, это рыжий котенок по прозвищу Лимон.

Примерзли к земле в минус 52 градуса

Эта зима в Якутске выдалась на редкость холодной. В январе Лимона вместе с другими котятами оставили в подъезде, но кому-то они помешали. Жилец дома решил избавиться от них наименее гуманным способом. Он не просто выкинул бедных животных на мороз в -52 градуса, но и предварительно облил их водой. Чтобы наверняка, чтобы насмерть…

Фото: t.me/Zlata_tv

Жалобно мяукающих котят, примерзших к земле, нашла семейная пара. Им пришлось выдолбить лед, чтобы спасти несчастных крошек. Они занесли их в подъезд и сообщили волонтерам. Двоих забрали добрые люди и волонтеры фонда «4 лапки», а еще одного взяла известная зоозащитница Злата Сычева.

Злата свозила малыша в клинику, где ему оказали первую помощь. У бедняги оказались сильно обморожены задние лапки, хвост и ушки. Первое время он не мог даже есть и пить, его постоянно тошнило. Когда он постепенно пришел в себя, то оказалось, что у него, несмотря на пережитую смертельную опасность – игривый и добродушный характер. Его назвали Лимон. И он сразу подружился с другими обитателями квартиры Златы.

Видео спящего Лимона можно посмотреть по этой ссылке. Ну разве не милаха?

Диагноз: надо резать лапу и хвост!

С самого начала ветеринары предупреждали, что есть риск ампутации. Злата сделала все, что могла: нашла лекарства, каждый день грела котенка под специальной лампой «Биотрон».

Отогревали конечности под лампой Биотрон. Фото: t.me/Zlata_tv

Ей удалось невероятное: спасти ушки и одну заднюю лапку. Но вторая задняя лапа почернела и опухла до самого сустава. Кроме того, хвост у Лимона был отморожен до самого основания. Котенок уже постоянно мяукал от боли.

Пришлось соглашаться на операцию. Она прошла нормально, без осложнений. Правда, бедный Лимон все никак не мог приноровиться двигаться без лапы и хвоста. Пришлось носить его на руках.

Лимон после ампутации. Фото: t.me/Zlata_tv

Новая семья

Но настоящее чудо произошло буквально на днях. История трехлапого и бесхвостого Лимона так тронула подписчиков Златы в ее телеграм-канале, что его захотели взять в новую семью.

Девушка Анастасия взяла кисло-сладкого (так любя его называет Злата) Лимона к себе. Сперва, конечно, пришлось поставить прививки кошкам, которые уже живут у нее. А потом Лимоша переехал в новый дом.

Нежится в новой семье. Фото: t.me/Zlata_tv

Через месяц его ждет переезд в Алтайский край, где собирается жить его новая хозяйка. Но он пока об этом не знает. Там сейчас строится большой просторный дом, где Лимон будет полным хозяином.

Хотите увидеть, как Лимон поладил с другими кошками в новой семье? Смотрите внизу или по ссылке.

Обращаемся ко всем читателям. Желающие помочь зоозащитнице в ее добром деле, могут найти ее в телеграм-канале по ссылке.

Также просим воздержаться от утверждений, что в Якутии живут одни живодеры. Жестокие люди есть везде. Как и добрые и неравнодушные. Это не зависит от национальности. Нам очень неприятно читать в комментариях, как вы скопом обвиняете всех якутян в жестокости к животным.

Вместо таких сообщений, лучше помогите Злате и фонду «4 лапки» (8965-994-99-94 (Екатерина) в их благородном деле.

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