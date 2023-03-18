Выжила самая слабая: два котенка из кошачьего семейства, найденного на ледовой переправе в Якутии, умерли от чумки

Фото: скриншот видео

Малышка Энид из кошачьего семейства, найденного в феврале на ледовой переправе в Якутии, переборола и обморожение, и чумку — и выжила!

У самого маленького и слабенького из всех пятерых членов семьи котенка оказалась самая сильная воля к жизни.

Напомним, что вес Энид составлял всего 900 граммов, в то время как ее более здоровые сестры весили по 1,2-1,3 килограмма. Из-за своего небольшого веса и худобы она сильнее всех пострадала от обморожения. Она отказывалась от еды и воды, сидела, глядя в одну точку, и даже не мяукала. Казалось, что она не выживет.

Но она преодолела не только это, но и смертоносную чумку, скосившую половину кошачьего семейства. А ведь выживаемость котят при этой страшной болезни — всего 5-10%. Так, ее сестры Варежка и Сея, казалось бы сильные и резвые кошечки, к сожалению, не смогли одолеть хворь. А одна из близняшек Аля еле-еле выкарабкалась.

Энид же, про которую думали, что она первой же сдастся, оказалась самой стойкой и буквально выцарапала свое на право на жизнь. Молодчинка!

Сейчас Энид чувствует себя замечательно, в ее глазах горит огонь (на главном фото она маленькая темненькая слева).

Вместе с сестрой и мамой она все еще живет на передержке у зоозащитницы Златы — вот ее телеграм-канал. Но это только временное пристанище. Каждому из них нужна своя семья, где будут их любить и заботиться о них.

Вот милое видео с ними, где они втроем уютно устроились в корзинке. И как будто не было всех этих бед.

А какой Энид была вначале, когда только попала в дом зоозащитницы, можно посмотреть здесь.

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