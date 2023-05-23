Брошенный хозяевами в январе в -50 лысый кот из Якутска умер от болезни почек

Фото: Злата Сычева

Месяца четыре назад, темным январским вечером, в холодном подъезде одной из кпдшек Якутска нашли совершенно лысого, дрожащего кота породы сфинкс. Он был без всякой одежды. Более того, весь измазюкан в экскрементах.

Предположительно, хозяин кота, кем бы он ни был, взбесился на сфинкса из-за того, что он сходил мимо лотка, и выкинул его голым в подъезд на холод.

Брошенку взяла к себе зоозащитница Злата Сычева. Всю ночь она просидела с ним перед обогревателем — возвращала к жизни обмороженные лапы, уши и хвост. У кота выявились проблемы со здоровьем — отеки, поносы и другие болячки.

На объявление о том, что Валере (так назвали сфинкса) нужна семья, откликнулось много людей. Но стоило им узнать о его болезнях и что с ними придется возиться всю жизнь, как все тут же отказывались.

И Злата оставила одинокого, никому не нужного лысого кота себе.

Умер на руках

Борьба с болячками с переменным успехом длилась несколько месяцев — бесконечные уколы, капельницы, лекарства, строгая диета. Злата даже привезла «якутянина» для лечения в Питер. Тот был в шоке от города и зелени вокруг.

Здесь, в Северной столице, для него нашлась куратор — Кира. У нее на руках и завершилась жизнь этого молодого красавца.

«Умер Валерка. На руках у меня. Я его все время целовала и гладила, и он умер», — написала она Злате. Валере очень нравилось, когда его целовали.

«Он успешно и быстро победил ФИП (вирусное заболевание с летальным исходом, протекающее в тяжелой форме, возникает из-за коронавируса кошек — прим. ред.) по приезде в Питер. И если бы хотя бы дней на 10 раньше отозвался пассажир, и Валера улетел бы раньше, то он бы и прогрессирующую хроническую почечную недостаточность победил. В последние дни жил на капельницах. Но сегодня почки отказали совсем», — пишет сама Злата.

В апреле, когда нужно было отправить кота в Санкт-Петербург, она искала пассажиров, которые согласились бы взять его с собой и передать там куратору. Но никто не отозвался. И тогда она купила билеты и полетела сама. Но время было упущено.

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