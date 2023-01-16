Кот Олаф-Марсель из Якутска, отморозивший лапы и хвост в -40, переехал в семью

Олаф-Марсель чувствует себя лучше. Фото: «4 лапки»

Ранее редакция «КП — Якутия» писала о найденном коте из Якутска, который вышел к людям в -40 просить помощи. У него от обморожения были раздуты лапы, затвердел хвост и воспалился глаз.

В фонде помощи животным «4 лапки», где его приютили, коту дали имя Олаф. На объявление сбора помощи откликнулись люди сначала со всей Якутии, потом и из других регионов России.

Нашлись и первые хозяева, оказалось, что настоящее имя кота — Марсель. Женщина увидела пост и узнала своего бывшего питомца. Позвонив в фонд, вся в слезах она рассказала, что раньше он жил у них, но потом в семье родился ребенок. И у малыша началась аллергия на шерсть. И тогда, скрепя сердце, хозяева отдали кота в новую семью. Но там его потеряли.

До вторых хозяев история Олафа-Марселя тоже дошла. Хозяйка приходила его навестить, привезла подушечку.

Также звонила заплаканная девушка, которая вызвалась забрать себе кота, если никто другой его не возьмет.

Олаф-Марсель в ветклинике. Фото: «4 лапки»

Рассказываем, как обстоят дела у Олафа-Марселя сейчас.

Отдали в первую семью, и кот начал оживать

В фонде нам сообщили, что в ветклинике, где кот проходит лечение, Олаф сильно стрессовал. Он сидел в клетке, его пугал лай приходящих собак. К тому же конечности отморожены. И на всем этом фоне у него начался понос.

Глядя на такое его состояние, в фонде решили отдать его в первую семью. В помещении, где живут другие подопечные зооактивистов, Олаф чувствовал бы себя не лучше: не привык к такому количеству своих сородичей. И всегда лучше, когда домашние животные живут в своем доме.

Почему доверились именно этой семье? Потому что видели, как сильно они переживают за кота.

«Мы посмотрели условия и привезли его в ту семью. Его так хорошо приняли, со слезами на глазах. Бабушка, ребенок, все плакали от радости. И сейчас кот уже как будто оживает. Но лечение все же продолжается, лапы перебинтовывают», — рассказали зооактивисты.

Семья живет в частном доме, несколько комнат. По поводу аллергии у ребенка в данное время советуются с врачом. Пока к коту его подпускают только временно.

Что со вторым котенком, которого под Новый год переехала машина

Напомним, мы также писали о четырехмесячном котенке, которого под Новый год переехала машина. У него были перелом лапки, разрыв брюшной полости, обморожение ушек, лапок и брюшка. Котенка назвали Пашей.

Котенок Паша после операции. Фото: «4 лапки»

Ему провели операцию. Несколько дней жизнь Паши висела на волоске, но жаждущий жизни котенок смог выкарабкаться. На днях ему сняли трубочку с живота, и он смог покушать самостоятельно.

А сейчас Паша окреп, расцвел и успел даже поучаствовать в фотоконкурсе.

Паша участвует в фотоконкурсе. Фото: «4 лапки»

Желающие поддержать фонд помощи животным «4 лапки» могут обратиться по номеру 8965-994-99-94 (Екатерина). Сейчас они ищут средства, чтобы оплатить аренду участка, где живут питомцы.

Из-за лютых холодов у фонда возникли непредвиденные расходы: пришлось докупать сено и опилки. В Якутии установились морозы до -62 градусов, у машин лопаются шины, а дикие птицы превращаются в ледышки.

Благотворительный фонд помощи животным «4 лапки» не государственный приют и существует только за счет помощи неравнодушных граждан.

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