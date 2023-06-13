Открылась продажа субсидированных авиабилетов для льготников по маршрутам Якутск – Москва

Фото: yakutia.aero

13 июня открывается продажа субсидированных авиабилетов по маршрутам Якутск – Москва, Якутск – Иркутск и в обратном направлении, сообщает Минтранс республики.

Ранее глава Якутии Айсен Николаев сообщил, что в результате дополнительного отбора Росавиации авиакомпании «Якутия» выделено свыше 121 миллиона рублей на субсидирование авиаперевозок льготных категорий граждан.

Период полетов: с 28 июня по 31 декабря 2023 года.

Право на приобретение льготных авиабилетов имеется у следующих категорий граждан РФ:

– молодежь в возрасте до 22-х лет (включительно);

– женщины в возрасте старше 55-ти лет;

– мужчины в возрасте старше 60-ти лет;

– инвалиды 1-й гр. любого возраста и сопровождающие их лица;

– инвалиды с детства 2-й и 3-й групп;

– сопровождающие детей-инвалидов;

– члены многодетных семей, имеющие соответствующие документы установленного образца.

Стоимость льготного тарифа по маршруту Якутск – Москва составляет 7 000 рублей, Якутск - Иркутск – 2500 рублей. Тариф указан за перелет в одном направлении, без учета агентского сбора.

Приобрести билеты можно только в авиакассах, при предъявлении пассажиром документа, подтверждающего право на льготу.

Что касается субсидирования авиаперевозок по маршруту Якутск – Москва для всех категорий населения, то 12 июня Росавиация должна была принять решение по отбору субсидий на авиаперелёты

Напомним, что субсидию на маршрут «Якутск - Москва» получила а/к Аэрофлот, которая не будет выполнять рейсы до октября. Авиакомпании «Якутия» и «S7» подали заявки на дополнительный отбор субсидий на авиабилеты для всех жителей Дальнего Востока.

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