Сардана Авксентьева заявила, что партия «Новые люди» не будет выдвигать своего кандидата в главы Якутии

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В понедельник, 12 июня, партия «Новые люди» провела пресс-конференцию в Якутске. Главным представителем партии выступила экс-мэр столицы Якутии, депутат Госдумы Сардана Авксентьева.

Сардане задали ряд вопросов, в том числе выдвинет ли партия своего кандидата на выборы главы Якутии. На что депутат ответила, что нет. По ее словам, они трезво оценили, что не смогут преодолеть муниципальный фильтр. В парламенте Ил Тумэн партия рассчитывает занять второе-третье место по количеству депутатов.

Также она прокомментировала вопрос пенсионного возраста для северян. По ее словам, политики, которые обещают вернуть прежний возраст выхода на пенсию, просто хайпуют на теме.

«Сейчас, к сожалению, это невозможно. Те, кто это обещают, об этом знают, но продолжают вводить в заблуждение людей», — сказала она.

Кроме того, Авксентьева сообщила, что 12 июня Росавиация примет решение по отбору субсидий на авиаперелеты. Напомним, что субсидию на маршрут «Якутск — Москва» получила авиакомпания «Аэрофлот», которая не будет выполнять рейсы до октября.

Авиакомпании «Якутия» и S7 подали заявки на дополнительный отбор субсидий на авиабилеты для всех жителей Дальнего Востока. Ранее авиакомпания «Якутия» получила свыше 120 миллионов рублей субсидий на авиабилеты для льготных категорий населения.

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