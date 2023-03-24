Аэропорт Якутска с 15 мая закроет часть полосы, полеты в Москву будут осуществляться через стыковочные рейсы

Фото: Аэропорт Якутск

Аэропорт Якутска с 26 марта переходит на весенне-летнее расписание, которое будет действовать по 29 октября 2023 года, сообщает пресс-служба ведомства.

Самой большой проблемой будет работа в условиях реконструкции взлетно-посадочной полосы. В этом году строительно-монтажные работы на ВПП аэропорта «Якутск» планируется провести с 1 апреля по 1 октября, при этом максимальные ограничения будут введены с 15 мая по 15 июня. Длина полосы в этот период составит 1650 м.

Как будут летать самолеты?

Основные полеты будут выполнять авиакомпании «Якутия» и «Сибирь/S7» с помощью стыковочных рейсов. Полеты будут выполняться на воздушных судах Boeing-737-700 и Embraer-170 LR соответственно. На расписание рейсов внутри республики реконструкция не повлияет.

S7 будет выполнять четыре рейса в сутки по маршруту Якутск – Новосибирск. Также «Сибирь» продолжит летать в Иркутск и Владивосток, при этом с 16 июня авиакомпания планирует увеличить частоту полетов до семи и четырех раз в неделю соответственно, при этом изменится тип воздушного судна – летать будут на Airbus A320 neo.

Авиакомпания «Якутия» планирует выполнять прямые рейсы в Москву и Санкт-Петербург с технической посадкой (40 мин) в аэропорту Нижневартовск. Также в летний период авиакомпания продолжит летать по курортным направлениям Сочи и Минеральные Воды.

Напомним, что авиакомпания открыла продажу билетов на первый за долгое время международный пассажирский регулярный рейс Якутск – Харбин. Полеты будут выполняться с 6 апреля по четвертым дням недели на воздушном судне Sukhoi Superjet 100. Время вылета из аэропорта “Якутск” – 09:05.

С 17 июня к полетам в Екатеринбург приступит авиакомпания «Уральские авиалинии» на самолете Airbus A319.

Ожидается ограничение количества авиабилетов по центральным направлениям

С 16 июня по октябрь 2023 года протяженность взлетно-посадочной полосы составит 1800 м. Планируется, что работы завершатся к осени 2023 года, и в осенне-зимний период аэропорт будет работать с полной длиной полосы.

– Учитывая период летних отпусков, ожидается ограничение количества авиабилетов по центральным направлениям. По местным авиаперевозкам ограничения вводиться не будут. Просим пассажиров отнестись с пониманием к временным ограничениям, и рекомендуем заранее планировать маршруты передвижения, приобретать авиабилеты заблаговременно или воспользоваться железнодорожным транспортом, – отметила руководитель Департамента воздушного транспорта Ольга Алексеева.

По ее словам компания «Железные дороги Якутии» в период летних отпусков 2023 года увеличит количество отправлений из Нижнего Бестяха во Владивосток, Хабаровск, Благовещенск, Иркутск и Улан-Удэ.

Напомним, что реконструкция ВПП аэропорт Якутска ведется в несколько этапов. Ограничения будут введены в 2023 году, полностью работы завершатся в 2024 году. После реконструкции аэропорт будет принимать более пассажировместимые широкофюзеляжные воздушные суда.

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