В Якутии разыскивают мужчину, подозреваемого в убийстве 20-летнего парня в городе Мирном

Петр Акимов. Фото: СУ СК РФ по Якутии

В Якутии по факту убийства мужчины в городе Мирном заведено уголовное дело, ведется розыск подозреваемого, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Якутии.

Ночью 4 июня произошел конфликт на крыльце входа в ночной бар. Слово за слово, и один из его участников — 37-летний Петр Акимов — гладкоствольное ружье 12 калибра и дважды выстрелил в живот 20-летнего парня, после чего скрылся с места происшествия на машине.

Предполагаемого убийцу до сих пор не нашли. Ведется следствие и розыск подозреваемого.

Внимание, розыск

Петр Акимов. Фото: СУ СК РФ по Якутии

Разыскивается Акимов Петр Петрович 15.05.1086 года рождения, уроженец села Далыр Верхневилюйского района ЯАССР, зарегистрированный по адресу: Республика Саха (Якутия), Верхневилюйский район, с. Верхневилюйск, ул. 9 Мая, д. 10, ранее судимый за убийство, подделку документов и сбыт наркотиков. При себе может иметь оружие.

Ранее сообщалось, что мужчина передвигается на автомашине Toyota Pronard белого цвета с госномером М989КС14. С ним также может находиться и второй участник конфликта, 24-летний Петр Николаев.

Лиц, располагающих любой информацией о местонахождении разыскиваемого, просят сообщить об этом по телефонам: 8(41136) 47210, 112, 02.

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