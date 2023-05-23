«Якутский Чикатило» проведет остаток жизни в колонии особого режима за зверские убийства и изнасилования детей

Фото и видео: СК Якутии

В Якутии сегодня вынесли приговор «якутскому Чикатило» Андрею Бараусову. В 80-90-е годы он насиловал и убивал детей, каждый раз скрываясь от правосудия, но в середине девяностых внезапно пропал. Как выяснилось намного позже, маньяк переехал из Якутии, но свое отвратительное увлечение не забросил.

На кривую дорожку Бараусов встал в 1983 году в Ленске, где он на тот момент проживал и работал таксистом. Маньяк пьяным возвращался домой, когда повстречал на улице незнакомую женщину. Бараусов спонтанно попытался познакомиться с ней, но был отвергнут и впал в ярость.

«После неудачной попытки знакомства, обвиняемый нанес ей не менее 10 ударов ножом в жизненно-важные органы и не менее 2 ударов по голове твердым тупым предметом. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте преступления», – зачитывали в Верховном суде выдержку из уголовного дела.

Однако по-настоящему Бараусов разошелся уже в девяностые: в 1991 году он заманил в свое такси двух девочек, 4 и 5 лет. Подруги вышли поиграть во двор, мама одной из них следила за детьми в окно. Она ненадолго отвлеклась, а в очередной раз выглянув во двор увидела, что девочки пропали.

Бараусов увез детей в лес, где изнасиловал, зарезал и закопал. Отчаянные поиски девочек тогда не увенчались успехом, как и розыск их похитителя. «Якутский Чикатило» продолжил свои преступные дела: спустя почти год он изнасиловал, а затем забил монтировкой случайную женщину, еще через пару лет жертвой Бараусова стала очередная малолетняя девочка в Ленске.

В 1994 году маньяк напал сразу на группу школьниц: двум девочкам удалось сбежать, а третью Бараусов, угрожая пистолетом, затащил на стройку и изнасиловал. Однако убивать школьницу он по какой-то причине не стал.

Засветившись перед свидетелями, маньяк решил уехать в другой регион, и на этом его бесчинства в Якутии завершились. Но как оказалось, после переезда свои нападения Бараусов не прекратил. Маньяк поселился в Алтайском крае, после чего изнасиловал и убил двух девочек. В 1998 году Бараусова поймали и приговорили к смертной казни. Однако тогда, очень вовремя для маньяка, был введен мораторий на высшую меру наказания, и казнь сменилась 18-летней отсидкой в колонии.

Выйдя на свободу, Бараусов уехал в Новосибирскую область и продолжил нападать на детей, правда уже не убивая их. Маньяк изнасиловал еще шесть детей, снова попался правоохранителям, и в 2021 году был вновь осужден на 18 лет. Свой срок маньяка отправили отбывать в тюрьме для особо опасных преступников в Алтайском крае.

Примерно в это же время личностью уже пожилого маньяка заинтересовались якутские следователи, которые занимались преступлениями прошлых лет. Они сопоставили факты и явились в тюрьму, где сидел Бараусов, чтобы допросить его. Долго отпираться маньяк не стал, но и полностью свою вину не признал: маньяк сознался лишь в самом первом убийстве, совершенном в 1983 году, причастность же к остальным преступлениям отрицал до конца.

«Вот любого человека возьмите, обвините, убил ты его, закопал. Но их нету [тел убитых], и где их взять. Каким способом я это делал, вы же не знаете? Вам легко рассуждать. Но я не совершал, я не могу их показать, хоть убейте», – ушел в отрицание маньяк.

Громкое уголовное дело в итоге завершилось там же, где началась история «якутского Чикатило» – в Ленске. Районный суд сегодня, 23 мая, вынес Бараусову обвинительный приговор. За убийство пяти человек и изнасилования маньяк получил 21 год колонии особого режима. Маловероятно, что 62-летний Бараусов доживет до того момента, когда его выпустят на свободу – ведь он лишь недавно начал отбывать свой предыдущий срок. Приговор не вступил в силу, и маньяк может попытаться его обжаловать, хотя едва ли ему стоит рассчитывать на снисхождение судей.

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