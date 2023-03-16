Верховный суд Якутии рассказал шокирующие подробности похождений «якутского Чикатило»

Фото: СК Якутии

В Верховном суде Якутии начался процесс над 61-летним маньяком, известным публике как «якутский Чикатило». Недавно мы писали, что пожилого преступника, который орудовал в Якутии в 80-90-х недавно переправили на родину для суда. Всего в деле фигурирует шесть эпизодов – жертвами маньяка становились как совершеннолетние девушки, так и дети.

«Якутский Чикатило» начал свою преступную карьеру еще в 1983 году в Ленске. Тогда жертвой маньяка стала незнакомая женщина, которую тот встретил на улице будучи пьяным и решил убить:

«Ночью 19 февраля 1983 г. обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, около детского сада в Ленске встретил ранее ему незнакомую 24-летнюю девушку. После неудачной попытки знакомства, обвиняемый нанес ей не менее 10 ударов ножом в жизненно-важные органы и не менее 2 ударов по голове твердым тупым предметом. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте преступления», – поведали в суде.

Фото: СК Якутии

После первого преступления маньяк разгулялся не на шутку: в 1991 году, работая таксистом, он заманил к себе в авто двух малолетних девочек, 4 и 5 лет. Он увез детей в лес, изнасиловал, зарезал ножом и закопал в лесу. Спустя почти год еще одной жертвой маньяка стала взрослая женщина, живущая в Мирном – ее он затащил под лестницу дома, а после изнасилования забил до смерти монтировкой.

Еще через пару лет «якутский Чикатило» снова заманил себе в автомобиль малолетнюю девочку в Ленске. История повторилась – он вывез ребенка в лес, изнасиловал и забил монтировкой, после чего закопал. К декабрю 1994 года маньяк осмелел настолько, что напал уже на группу несовершеннолетних школьниц:

«Находясь в состоянии алкогольного опьянения, увидел на территории парка в Ленске троих несовершеннолетних девочек и стал преследовать их. Поравнявшись с ними, он обнял одну из них за талию, но та вырвалась и побежала, при этом скомандовала двум другим бежать. Одна, убегая от преследования, упала, и обвиняемый схватил ее. Угрожая газовым пистолетом, привел ее на стройку и изнасиловал», – рассказали в суде.

Фото: СК Якутии

После того как маньяк оставил свидетелей, продолжать бесчинствовать в Якутии он уже не мог. «Якутский Чикатило» покинул республику и на этом череда его преступлений здесь подошла к концу. Однако, как оказалось позже, любимое дело он не бросил, и продолжил насиловать и убивать детей в других регионах.

Следователи вышли на его след только в 2021 году: они обратили внимание на пожилого зэка в одной из новосибирских колоний, который сидел за похожие преступления – в 2018 году его приговорили к 22 годам колонии. Полицейские сопоставили биографии и пришли к выводу, что это и есть «якутский Чикатило». На допросе тот не стал отнекиваться и признался, что именно он орудовал в Якутии. А заодно подробно рассказал, как убивал детей.

В конце 2022 года следствие предъявило маньяку обвинения в пяти убийствах и шести изнасилованиях. Материалы передали в Якутию: дело о похождениях маньяка в республике заняло аж 15 томов. В суде предупредили, что разбирательства по громкому уголовному делу пройдут в закрытом режиме – учитывая количество томов и давность преступлений, процесс может растянуться на месяцы.

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