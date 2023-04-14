«Вам даже не снилось, сколько я натворил дел». Признания якутского маньяка, убившего и изнасиловавшего семь девочек и женщин

Андрей Бараусов в зале суда. Фото: скриншот видео

В конце апреля в городе Ленске вынесут приговор преступнику, на счету у которого 16 жертв (девяти из них удалось выжить). Андрей Бараусов, которому сейчас 62 года, орудовал в Якутии в 80-90-е годы: его жертвами становились маленькие девочки, которых маньяк насиловал и убивал.

Редакция телеканала «Алмазный край» встретилась с человеком, который принял большое участие в поимке маньяка — это подполковник милиции в отставке Владислав Пшенников, который в 1997 году задержал мужчину за убийство двух девочек девяти и двенадцати лет. Видео — по ссылке.

Подполковник милиции в отставке Владислав Пшенников. Фото: скриншот видео

По словам Пшенникова, Бараусов выглядит спокойным и уверенным в себе, как и 26 лет назад. Маньяк уже успел отсидеть 20 лет, в том числе 18 — за двух девочек в Ленске и 2 — за новосибирских.

Но оказалось, что жертв было намного больше. В многочисленных беседах с сотрудниками уголовного розыска Бараусов признался в убийстве девушки и девочки в 83-ем и 94-ом годах, рассказал про изнасилование и убийство ещë двух детей в 91-ом. Срок за эти преступления мужчина еще не получил — тела погибших до сих пор не удалось найти. Подробнее об этом можно прочитать в этом материале.

«Душил веревкой, бил палкой, стрелял, резал... Я у него тогда спрашивал: „Ты что такой урод-то? Если ты убиваешь, мог бы нормально убить“. Он мне с сожалением, как бы с претензией, сказал: „Не умирают“», — вспоминает Владислав Пшенников.

Фото: скриншот видео

По словам подполковника милиции, Бараусов был немного угнетен в тот момент и согласился подписать признание. «Ладно, я напишу всë. Вам даже не снилось, сколько я наделал, натворил дел», — говорил тогда маньяк.

«С ним поговорить – это не человек. Никакого сожаления ни к чему. Конечно, было желание отдать родителям. Был бы маленько сам психбольной, застрелил бы сразу», — признается Пшенников.

За убийства прошлых лет серийный маньяк предстал перед судом Ленского района на предварительных слушаниях еще 16 марта. А в конце апреля мужчине должны вынести приговор. Сейчас Бараусову 62 года. Какой бы срок он не получил за якутских жертв, понятно, что из зоны он не выйдет до самой смерти.

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