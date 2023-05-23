«Якутскому Чикатило» вынесли приговор за убийство и изнасилование четырех детей и двух женщин

Фото: СУ СК РФ по Якутии

23 мая Ленский районный суд вынес приговор по резонансному уголовному делу «якутского Чикатило» 62-летнего Андрея Бараусова. Он признан виновным в убийстве пяти человек, в том числе трех детей. А также в их изнасиловании.

Об этой громкой истории мы неоднократно писали. Подробнее можно прочитать по ссылкам.

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Напомним, что свои нападения Бараусов совершал в период с февраля 1983 по декабрь 1994 годы на территории Ленского и Мирнинского районов. Жертвами его преступлений стали четыре ребенка и две женщины, пять из них были убиты. После встречи с осужденным осталась жива лишь 15-летняя девушка, остальных он жестоко убил. Тела трех потерпевших так до сих пор и не найдены.

В ходе судебного разбирательства, которые шли более двух месяцев, осужденный вину признал частично, а именно, в части убийства совершенные им в 1983 году, по остальным преступлениям вину не признал, хотя следствием установлено, что преступления он совершал.

Сейчас Бараусов отбывает наказание за убийство и изнасилование двух девочек в Новосибирской области.

Ленский районный суд приговорил его к 21 году лишения свободы в исправительной колонии особого режима. Приговор в силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховном Суде Якутии.

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