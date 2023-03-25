«Как Чикатило, только жестче». Опубликованы подробности дела якутского маньяка, убившего и изнасиловавшего семь девочек и женщин

Фото: СУ СК РФ по Якутии

В якутском городе Ленске сейчас идет суд над преступником, на счету у которого 16 жертв (девяти из них удалось выжить). «КП-Якутия» уже писала об истории маньяка, который обвиняется в убийстве и изнасиловании трех девочек и двух женщин. За убийство еще двух девочек преступник уже успел отсидеть 18 лет.

Андрей Бараусов, которому сейчас 62 года, орудовал в республике в 80-90-е годы: его жертвами становились маленькие девочки, которых маньяк насиловал и убивал. В середине 90-х «якутский Чикатило» вдруг пропал, но недавно следствию удалось выйти на него. Издание «Якутск вечерний» рассказывает, как маньяка заставили ответить за всех детей и девушек в Ленске, которых он погубил.

Хронология преступлений

Фото: СУ СК РФ по Якутии

Андрей Бараусов, на первый взгляд, казался примерным гражданином, хорошим мужем и отцом двух детей, мальчика и девочки. В 80-90-годы работал водителем, жил в городе Ленске. Кстати, позже выяснилось, что родную дочь он тоже изнасиловал, когда той было 8 лет. Но в список жертв она не вошла, поскольку женщина отказалась от показаний.

Как мы ранее писали, в 1997 году Бараусова посадили за изнасилование и убийство двух девочек 9 и 12 лет в Ленском районе Якутии. Маньяк подкараулил их, когда девочки собирали грибы в лесу. Доказать его вину удалось в том числе благодаря показаниям семьи грибников, которым Бараусов помог вытащить застрявший автомобиль в лесу, где убил детей.

Но кровавая цепочка убийств за маньяком тянулась гораздо раньше, но доказать их в те годы правоохранительные органы не смогли. Так, в 1983 году он убил незнакомую ему девушку на территории детского сада. Изнасиловать тогда он ее не успел, так как мужчину спугнули. В 1991 году он похитил двух девочек 4 и 5 лет, игравших на улице. Он изнасиловал детей, убил и закопал их в лесу. 30 лет девочки числились пропавшими без вести.

В 1992 году он подвез 25-летнюю девушку на своем автомобиле, потом проломил ей голову, затащил под лестницу дома и изнасиловал. Девушка скончалась. В 1995 году маньяк заманил к себе в машину пятилетнюю девочку, увез в лес, забил монтировкой и спрятал тело в яме. Девочка числилась пропавшей без вести 27 лет. В 1994 году он преследовал в парке трех девочек-подростков. Двум из них удалось убежать, одну он затащил на стройку и изнасиловал. Жертва осталась жива.

За все эти преступления, совершенные в Якутии, Бараусов еще не ответил. В 1998 году за изнасилование и убийство двух девочек 9 и 12 лет суд приговорил его к высшей мере наказания, но наступил мораторий на смертную казнь. Он отсидел 18 лет и вышел на свободу. Сперва он жил в Алтайском крае, потом переехал в Новосибирскую область. В Новосибирской области он изнасиловал еще шесть детей, жертвам удалось выжить. В 2021 году его вновь осудили к 18 годам лишения свободы в тюрьме для особо опасных преступников в Алтайском крае.

Довели расследование до конца

Фото: СУ СК РФ по Якутии

В оперативно-следственной группе, поймавшей маньяка, тогда был милиционер Виталий Егоров. Следователи подозревали, что жертв было вовсе не две. Но доказательства собрать не удалось.

Егоров, уйдя на пенсию, стал писателем. В числе прочих книг он написал роман «Нелюдь», в основу которой легло дело ленского маньяка. Оставить все как есть пенсионер МВД не смог спустя даже годы. Узнав, что Бараусов вышел на свободу и живет в Алтайском крае, он начал писать письма в Алтайское МВД, предупреждая, что в их регионе появился особо опасный преступник. В своих письмах Егоров требовал установить за Бараусовым строгий административный надзор, утверждая, что такие люди не меняются.

Однако алтайские полицейские бдительность не проявили и даже не рассказали, что маньяк уже перебрался в Новосибирскую область, где его жертвами стали шесть детей.

— Если бы алтайские полицейские хотя бы сообщили мне, что Бараусов выехал в Новосибирск, я бы постарался предупредить новосибирских полицейских, чтобы предотвратить преступления, — сокрушается Егоров.

Чтобы довести дело до конца, Виталий Егоров написал еще два письма, председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину и уполномоченному по правам человека России Анне Кузнецовой. В письме он рассказал, что в 1997 году маньяк признавался в убийстве еще пяти человек: двух женщин и трех девочек, но позже отказался от своих признаний.

Бастрыкин отреагировал мгновенно и поручил возобновить расследование старых уголовных дел. Оно было поручено одному из лучших следователей Следственного комитета Якутии Алексею Калачеву.

«Тюрьма ничего страшного с ним не сделала»

Фото: СУ СК РФ по Якутии

5 января прошлого года маньяк Бараусов, надеясь хоть на какое-то смягчение, заключил досудебное соглашение со следствием, поскольку «на нем еще несколько преступлений». Только после подписания прокурором соглашения он начал раскалываться, рассказывая, как убивал детей и женщин в Ленске. Он признался во всех ранее недоказанных эпизодах преступлений. Прочитать об этом можно в этом материале.

Владислав Пшенников в те годы работал начальником розыска в Ленском РОВД и непосредственно занимался поимкой Бараусова. В прошлом году он встречался с маньяком в рамках следственного эксперимента.

— Когда в прошлом году мы с ним встречались на следственном эксперименте, меня удивило, как он хорошо выглядит. Плотный, здоровый, моложавый. Тюрьма ничего страшного с ним не сделала, — говорит Пшенников.

Пшенников считает, что признаться во всех преступлениях маньяку посоветовал адвокат. Несмотря на то, что преступник указал места захоронений жертв, тела так найти и не удалось.

— Думаю, что за эти преступления ему больше не дадут. Он и так сейчас отбывает 18-летний срок. Наверняка его адвокат посоветовал ему признаться во всем, пообещав, что тот большего срока не получит.Если бы была смертная казнь, изворачивался бы. Они боятся смерти. Но кто его расстреляет? — заключил Пшенников.

Сейчас Бараусову 62 года. Какой бы срок он не получил за якутских жертв, понятно, что из зоны он не выйдет до самой смерти.

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