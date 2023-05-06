В Горном районе Якутии объявили режим повышенной готовности из-за угрозы затопления сел

Фото: оперштаб Якутии
В Горном районе объявлен режим повышенной готовности, сообщил оперштаб Якутии в своем телеграм-канале.
Там из-за повышения уровня воды в малых реках Хаар Балаган, Дьуктуенэ и Чакыя под угрозой частичного затопления находятся села Ерт, Бясь-Кюель и Магарас.
В селе Ерт в зону затопления могут попасть 11 домов, квартальная котельная и спортивный зал. Вода уже частично вошла на территорию спортзала.
В селе Бясь-Кюель — 18 домов, школа, библиотека, музей и почта.
В селе Магарас — девять домов и подстанция РЭС.
Также мониторинг ведут у села Бердигестях, где в случае дальнейшего повышения уровня воды в реке Матта в зону затопления могут попасть жилые дома и социальные объекты.
Пока вода ниже критических отметок и затопленных объектов в селах нет. На местах организовано круглосуточное дежурство. Людей оповестили. В готовности находятся пункты временного размещения.
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