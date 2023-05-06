В Сунтарском районе Якутии тоже объявили режим повышенной готовности

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В Сунтарском районе введен режим повышенной готовности, сообщила утром в субботу, 6 мая, пресс-служба районной администрации в своем телеграм-канале.

Здесь талые воды разрушили автодорогу Устье — Кемпендяй. В результате путь в село Кемпендяй отрезан.

На данный момент в администрации улуса идет экстренное совещание с оперативными службами.

Напомним, режим повышенной готовности из-за повышения уровня воды в малых реках и угрозы частичного затопления сел ввели также в Горном районе.

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