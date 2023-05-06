Село Арылах в Якутии подтапливают талые воды

Фото: скриншот видео «Пряная Якутия»

В селе Арылах идут активные работы по защите нескольких частных домов, территории которых подтапливают талые воды, передает администрация Мирнинского района в своем телеграм-канале.

Сообщается, что жильцы одного из домов засыпали существовавший ранее естественный ров.

С вечера 5 мая ведется откачка воды. Утром 6 мая в село доставили экскаватор для рытья водоотводной траншеи.

Работы продолжаются.

Видео затопления села можно посмотреть в нашем телеграм-канале по ссылке.

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