В Якутии в зоне затопления оказались три села Горного района

Село Бясь-Кюель. Фото: администрация Горного района

Как сообщает оперштаб республики, сложная гидрологическая обстановка сохраняется в трех селах Горного района Якутии.

По данным на 8:00 утра 7 мая, подтоплено 4 дома и 21 двор в селах Ерт, Бясь-Кюель и Магарас. Напомним, 6 мая в районе объявили режим повышенной готовности.

В селе Ерт с 6 мая введен режим ЧС. В зоне затопления находится два дома, четыре приусадебных участка, спортивный зал, МФКАЦ, котельная. Отселено 28 человек, в том числе 16 детей. Под угрозой находятся пять многоквартирных домов, шесть частных домов, три объекта, где проживает 59 человек.

В селе Бясь-Кюель затоплено семь дворовых территорий, от газоснабжения отключен один дом. Четверо взрослых и четверо детей отселены. Затопленных объектов нет.

В селе Магарас в зоне затопления два жилых дома и 10 дворов, а также подстанция РЭС. Жильцы затопленных домов расселены по родственникам, в ПВР не нуждаются. В селе также с 7 мая объявлен режим ЧС.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Горном районе Якутии объявили режим повышенной готовности из-за угрозы затопления сел (подробнее)

В Сунтарском районе Якутии тоже объявили режим повышенной готовности (подробнее)

Село Арылах в Якутии подтапливают талые воды (подробнее)

В селе Ерт Горного района Якутии ввели режим ЧС (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.