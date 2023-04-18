В Якутии уже ввели почти 100 тысяч квадратных метров жилья и это только начало. Расскажем подробнее про снос аварийных домов

Фото: Минстрой Якутии

17 апреля руководитель республики Айсен Николаев и вице-премьер Марат Хуснуллин обсудили строительство жилья, дорог и социальных объектов в регионе, а также планы на 2023 год. Рассказываем главное из их беседы.

Глава Якутии Николаев (справа) и вице-премьер Хуснуллин (слева). Фото: пресс-служба АГиП Якутии

Сохраняются высокие темпы строительства

В регионе хорошими темпами идет строительство, реализуется самая масштабная в РФ программа переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. В ходе встречи отмечено, что по жилищному строительству Якутия входит в число регионов-лидеров ДФО.

По итогам 2022 года в республике построено 583,9 тыс. кв. м жилья (на 6% больше плана). Из аварийного фонда переселено 25,69 тысячи человек, 1 226 семей льготных категорий обеспечены жильём.

В этом году регион продолжает сохранять высокие темпы: за январь-февраль 2023 года введено 95 тыс. кв. м. жилья, что превышает аналогичные показатели прошлого года почти в полтора раза (на 45,8% больше).

До конца 2023 года в республике планируется ввести 83 многоквартирных дома, куда расселят жителей из 99,31 тыс.кв.м. аварийного жилья. Больше всех расселят людей в Таттинском районе – 11,7 тыс.кв.м, в Алданском районе – 9,4 тыс.кв.м. и Ленском районе – 8,2 тыс.кв.м.

В микрорайоне Звездный – новые жильцы

Фото: мэрия Якутска

Мы недавно писали, что новый микрорайон Звездный в Якутске уже начал выдавать ключи для первых переселенцев из аварийного жилья. Первой ключи получила Анфиса Конюхова, чья история прогремела в СМИ и ее соседи из дома по улице Дальняя.

Всего в микрорайоне «Звездный» приобретено 573 квартиры, ключи от которых получат семьи по программе переселения граждан из аварийного жилищного фонда по городу.

Вместо бараков – комфортные дома

На месте кварталов 2а, 2б, 2г, 4а, 4б, 4в и 17, которые в народе обобщенно называют «17 квартал», будет построен совершенно новый микрорайон «Спортивный». Облик этой части города кардинально поменяется – вместо аварийных полуразрушенных бараков будут комфортные и современные дома.

Сейчас там, на площади свыше 53 га находится 161 многоквартирный жилой дом, подлежащий сносу и расселению. 155 из них признаны аварийными. Первыми расселяют тех жителей, чьи дома расположены на территории будущих социальных объектов: детсада на 240 мест, двух школ на 550 мест, многофункционального спортивного комплекса, а также тёплого гаражного комплекса.

Онкоцентр готов на 85%

Онкоцентр. Фото: Мария ВАСИЛЬЕВА

Также Айсен Николаев и Марат Хуснуллин обсудили темпы возведения социальных объектов, в частности, строительство онкоцентра, который станет одним из крупнейших на Дальнем Востоке.

На конец марта готовность онкоцентра в Якутске составила 85%. Его должны ввести в 4-м квартале 2023 года. На объекте завершены фасадные работы, идут пусконаладочные работы всех ранее смонтированных инженерных систем вентиляции, холодоснабжения, электроосвещения. Новый центр станет одним из самых крупных на Дальнем Востоке — будет рассчитан на 210 посещений в смену.

Построят более 260 километров дорог

Фото: Управтодор Якутии

Что касается дорожного строительства, то благодаря нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» в 2022 году республике удалось выйти на рекордные темпы ремонта и строительства автодорог: введено свыше 580 км дорог и семь мостовых переходов. С 2018 года в общей сложности построено 2,5 тысячи км дорог и 47 мостов.

В первую очередь, конечно, внимание уделяется автомобильным дорогам федерального значения «Лена», «Вилюй» и «Колыма», которые имеют стратегическое значение для региона. Рассмотрены также вопросы строительства мостовых переходов, в том числе завершение проектирования моста через реку Лена.

В 2023 году в республике планируют ввести 266 км региональных дорог в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги», в том числе 22 километра дорог в Якутске.

– Благодаря национальному проекту и решениям президента страны мы идем на рекордных значениях по вводу дорог и мостовых переходов, — отмечал Николаев.

Кроме того продолжатся строительные работы по шести мостовым переходам в четырех районах республики: Ленском, Мирнинском, Оймяконском и Томпонском. Четыре крупных объекта протяженностью порядка 680 погонных метров будут введены уже в текущем году: через р. Нюя в Ленском районе, р. Кюбеме в Оймяконском районе, р. Менкюле и Томпорук в Томпонском районе.

Всего до конца 2024 года планируется обеспечить ввод более 1 200 погонных метров мостовых сооружений.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Якутске начинается расселение домов под будущий микрорайон «Спортивный» (подробнее)

Жильцы аварийного дома в Якутске получили квартиры в микрорайоне «Звездный» (подробнее)