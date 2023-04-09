Жильцы аварийного дома в Якутске получили квартиры в микрорайоне «Звездный»

Фото: пресс-служба мэрии Якутска

Жильцы дома на Дальней, 82, признанного аварийным в 2016 году, получили квартиры в новом микрорайоне «Звездный» Якутска, сообщила пресс-служба мэрии города со ссылкой на департамент жилищных отношений.

Новый дом находится по адресу: улица Летчицы Веры Захаровой, 15/2. Он уже введен в эксплуатацию.

В числе переселенцев ключи получила и бабушка Анфиса Конюхова, которой из-за затопленного подъезда приходилось выбираться из дома через окно второго этажа. Об этом мы писали тут.

Всего в микрорайоне «Звездный» приобретено 573 квартиры, ключи от которых получат семьи по программе переселения граждан из аварийного жилищного фонда по городу.

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