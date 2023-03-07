Готовность онкоцентра в Якутске составила 83,5%

Фото: Мария ВАСИЛЬЕВА

Строительная готовность Онкоклинического центра онкологического диспансера составляет 83,5%, сообщает пресс-служба главы и правительства Якутии. Ввод нового онкоцентра запланирован на четвертый квартал 2023 года.

Объект располагается по улице Петра Алексеева, его общая площадь составляет 26 тысяч кв. метров. Действующий онкодиспансер находится на улице Свердлова в старом здании.

Фото: Мария ВАСИЛЬЕВА

– Новый центр станет одним из самых крупных на Дальнем Востоке – будет рассчитан на 210 посещений в смену, для сравнения сейчас этот показатель равен 140. То есть в год посещаемость онкодиспансера вырастет до 50 тысяч, увеличится количество оперативных вмешательств, — рассказала главный врач онкодиспансера Якутии Татьяна Николаева.

Новое здание состоит из четырёх блоков: в первом расположится поликлиника с диагностическим оборудованием, во втором — шесть операционных и четыре палаты интенсивной терапии, третьем и четвёртом — стационар на 180 коек.

Руководитель управления по строительству городских объектов Службы государственного заказчика республики Вячеслав Нестеров сообщил, что сейчас на объекте ведутся отделочные и инженерные работы. В апреле завезут медицинское оборудование, в том числе МРТ.

Также в новом строящемся онкоцентре будет установлен современный ангиографический комплекс в гибридной операционной, который позволит выполнять самые сложные высокотехнологичные малоинвазивные операции.

Напомним, в 2019 году предложение Айсена Николаева о финансировании строительства второй очереди онкодиспансера в Якутске было поддержано на парламентских слушаниях. Общая сумма из федерального бюджета составила 5,9 миллиардов рублей.

В августе этого года после встречи главы республики и председателя правительства РФ Михаила Мишустина из федерального бюджета Якутии на строительство онкодиспансера выделили дополнительно 542,3 миллиона рублей.

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