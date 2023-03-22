В Якутске в этом году планируют завершить капремонт проспекта Ленина

Фото: KP.RU

Глава Якутска Евгений Григорьев во время прямого эфира в соцсети «ВКонтакте» рассказал, как будут ремонтировать дороги в текущем году.

Ремонт самой главной дороги – проспекта Ленина завершится к концу сентября. Работы на нем начались осенью 2021 года. Всего отремонтируют 2 км 946 м от улицы Хабарова до Красноярова.

В этом году ремонтируют два участка дороги от улицы Кулаковского до улицы Красноярова (работы будут проводиться до конца мая) и от здания ЛОРП в сторону ул. Хабарова.

– Согласно нашей претензионной работе подрядчик устранит дефекты по верхнему слою асфальта на перекрестке проспекта Ленина в рамках своих гарантийных обязательств без общего перекрытия проспекта. К концу сентября перекресток будет преображен полностью, – сказал Григорьев.

Он уточнил, что проспект полностью перекрываться не будет, а будут перекрыты ремонтируемые участки на полосах.

В 2023 году планируют провести работы на 17 дорожных объектах, 10 из них будут введены в этом году, 7 объектов – переходящие на следующий год. Общая протяженность вводимых объектов составляет 22 км 626 м.

Федеральный национальный проект «Безопасные качественные дороги» на территории города Якутска реализуется с 2019 года. За это время отремонтировано, построено и реконструировано 134 км дорог – это 116 объектов, на которых были проведены работы. Всего на это направили более восьми миллиардов рублей.

В 2019 году в столице республики отремонтировали порядка 26 км, в 2020 – 23,5 км, в 2021 году – более 48 км, в 2022 году – более 36 км дорог.

Какие еще улицы отремонтируют в этом году?

– В этом году продолжится ремонт улицы Пояркова от улицы Дзержинского до улицы Октябрьская.

– Кроме того, запланирован масштабный проект по реконструкции и капитальному ремонту улицы Бабушкина на участке от улицы 50 лет Советской Армии до Очиченко, предусматривающий замену слабонесущих грунтов. Для этого требуется поэтапное перекрытие дорог.

– Реконструкция Винокурова от Ильменской до Чайковского. Дорогу введут в этом году.

– В этом году будет проведен ремонт и ввод 1 этапа объекта Вилюйский переулок протяженностью 1,4 км. В последующие годы будет построен сквозной проезд на Объездное шоссе.

– Капитальный ремонт проведут на 9 км дорог в квартале Северный. Также отремонтируют ул. Кузьмина, ул. Островского, расширят ул. Центральная в с. Табага.

– На перекрестке Можайского и Пилотов построят дополнительные полосы, чтобы увеличить пропускную способность для движения автотранспорта. Улица Можайского будет реконструирована и расширена до 4 полос в сторону мкр. Марха.

Григорьев попросил горожан отнестись с пониманием на вынужденное перекрытие улиц во время ремонтных работ, которые всё же приведут к масштабному преображению Якутска.

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