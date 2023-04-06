Уголовное дело в отношении погибшего замглавы «Якутскэнерго» будет прекращено

Фото: скриншот передачи Якутия 24

Заведенное уголовное дело в отношении первого заместителя генерального директора – главного инженера «Якутскэнерго» будет прекращено по нереабилитирующим основаниям в связи с его смертью.

Об этом пишет издание Arcticpost со ссылкой на свои источники.

Напомним, что Шкурко задержали в Якутии 30 марта, а 31 марта суд выбрал ему меру пресечения в виде заключения в СИЗО. Силовики заподозрили замгендиректора «Якутскэнерго» в получении взятки, но подробности дела не раскрывались.

Вскоре после ареста Шкурко «Единая Россия» приостановила его членство в партии. В «ЕР» заявили, что вопрос об окончательном исключении будет принят по результатам суда.

4 апреля «КП – Якутия» сообщила, что Игорь Шкурко покончил жизнь самоубийством в СИЗО. Вечером этого же дня УФСИН по Якутии подтвердил эту информацию, отметив, что признаков криминальной смерти не обнаружено.

По данным Arcticpost, Шкурко 30 марта задержали с поличным при получении взятки в полмиллиона рублей.

– Смерть рассматривается как нереабилитирующее основание прекращения уголовного дела, фактически констатирующее совершение преступления умершим. То есть, производство в отношении него может быть продолжено, но только в интересах его реабилитации, восстановления его чести, доброго имени, репутации, – уточняет издание.

Игорь Шкурко родился в Алдане в 1974 году. Он работал гендиректором ОАО «Южно-Якутские электрические сети», избирался в Алданский райсовет.

Коллектив якутских энергетиков опубликовал свои соболезнования. Коллеги называют его талантливым руководителем, производственником и лидером коллектива.

«Главный инженер всегда взвешенно и вдумчиво относился к принятию производственных решений, ведь от них зависел и многотысячный коллектив, и безопасность энергообеспечения большой и холодной Якутии. Впереди было еще много планов, проектов, строек, подключений и вводов», — пишут они.

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