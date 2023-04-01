«Единая Россия» приостановила членство в партии замгендира «Якутскэнерго», подозреваемого в получении взятки

Фото: скрин передачи Якутия 24

Членство первого заместителя генерального директора – главного инженера ПАО «Якутскэнерго», члена правления ПАО «Якутскэнерго» Игоря Шкурко будет приостановлено на Президиуме регионального политического совета, по итогам расследования будет принято решение о членстве в Партии.

Об этом заявил руководитель ЯРО РИК партии «Единая Россия» Руслан Платонов.

– Каждый, кто является сегодня частью большой команды «Единой России», должен нести персональную ответственность за репутацию партии. Наш курс – жесткая позиция в отношении всех членов. Перед законом все равны. Вопрос об исключении из партии будет решаться после рассмотрения дела в суде, – сказал Платонов.

Ситуацию Arcticpost также прокомментировал гендиректор ПАО «Якутскэнерго» Алексей Стручков.

— Ведётся следствие, которому мы оказываем полное содействие. Компания работает в штатном режиме. Предприятия энергохолдинга продолжают обеспечивать стабильность производства и надежность энергоснабжения наших потребителей, — сказал он.

Напомним, что Игорь Шкурко был задержан 30 марта, а на следующий день решением Якутского горсуда заключен под стражу. По информации издания Arcticpost, главного инженера ПАО «Якутскэнерго» подозревают в получении взятки.

Игорь Шкурко родился в Алдане в 1974 году. Он работал гендиректором ОАО «Южно-Якутские электрические сети», избирался в Алданский райсовет.

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