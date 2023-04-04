Как отреагировали органы после сообщения о самоубийстве в СИЗО замглавы «Якутскэнерго»

Фото: скриншот передачи Якутия 24

4 апреля «КП – Якутия» сообщила, что первый заместитель генерального директора — главный инженер ПАО «Якутскэнерго» Игорь Шкурко покончил жизнь самоубийством в СИЗО, куда его 30 марта поместили по подозрению в получении взятки.

Новость произвела эффект разорвавшейся бомбы. И это несмотря на то, что широкой публике Шкурко был неизвестен, и о его деле не было никакой официальной информации. В сети бурно принялись обсуждать, что могло послужить причиной смерти, а также как это могло произойти в казенном учреждении.

Разумеется, начали выдвигать версии, что «Шкурко убрали, чтобы обрубить концы». Отметим, что такие теории всегда возникают в случае внезапной смерти фигурантов уголовных дел. Да еще в СИЗО, где все действия арестованных, по идее, должны контролироваться сотрудниками УФСИН.

Ситуацию подогревает полнейшее отсутствие официальных комментариев со стороны правоохранительных органов. И это только укрепляет подозрения пользователей, которые считают, что «это жжж – неспроста».

Редакция пыталась получить комментарий УФСИН России по Якутии, однако, выяснилось, что пресс-секретарь находится в отпуске, а замены, видимо, нет. По рабочему номеру пресс-службы никто не взял трубку. В СУ СК РФ по Якутии также не комментируют произошедшее.

В «Якутскэнерго» изданию Arcticpost сообщили, что в интересах следствия не комментируют информацию, которая имеет отношение к ходу расследование дела. При этом компания оказывает всё необходимое содействие правоохранительным органам.

Кстати, в Якутии это не первый случаи смерти фигурантов уголовных дел в СИЗО. Например, в мае 2010 года скончался подследственный Юрий Козий, находившийся в следственном изоляторе (СИЗО-1) города Якутска. По данным следствия, Козий подавился бутербродом с ветчиной, находясь в камере. Он находился под следствием по подозрению в поджоге торгового центра «У Виктора».

Справка КП:

Игорь Шкурко родился в Алдане в феврале 1974 года. Он работал гендиректором ОАО «Южно-Якутские электрические сети», избирался в Алданский райсовет.

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