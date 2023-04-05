Коллектив «Якутскэнерго» выразил свои соболезнования по поводу смерти замглавы Игоря Шкурко

Игорь Шкурко. Фото: ПАО «Якутскэнерго»

Коллектив якутских энергетиков опубликовал свои соболезнования по поводу ухода из жизни первого заместителя генерального директора — главного инженера «Якутскэнерго» Игоря Шкурко.

«Выражаем глубокое соболезнование матери Антонине Леонидовне, супруге Ольге Григорьевне, сыновьям, родным, близким, коллегам, всем, кто знал Игоря Васильевича. Мы будем помнить его открытым, радушным человеком с большим сердцем и добрым чувством юмора, заботливым главой дружной семьи», — говорится в сообщении.

Напомним, УФСИН Якутии 4 апреля подтвердил гибель замглавы ПАО «Якутскэнерго» Игоря Шкурко, который ранее был арестован и помещен в СИЗО по подозрению в получении взятки. Об этом «КП-Якутия» писала со ссылкой на свои источники. В ведомстве отметили, что смерть мужчины не носила криминального характера. Отметим, что официальное подтверждение трагического инцидента в УФСИН опубликовали лишь поздним вечером.

Игорь Шкурко родился 23 февраля 1974 года в городе Алдан. 11 лет руководил филиалом АО «Дальневосточной распределительной сетевой компании» Южно-Якутские электрические сети. Более четырех лет, с 18 октября 2018 года, он осуществлял техническое руководство ПАО «Якутскэнерго».

Коллеги называют его талантливым руководителем, производственником и лидером коллектива.

«Главный инженер всегда взвешенно и вдумчиво относился к принятию производственных решений, ведь от них зависел и многотысячный коллектив, и безопасность энергообеспечения большой и холодной Якутии. Впереди было еще много планов, проектов, строек, подключений и вводов», — пишут они.

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