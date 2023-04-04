Якутский УФСИН подтвердил гибель замглавы «Якутскэнерго» в СИЗО

Фото: ПАО "Якутскэнерго"

УФСИН Якутии подтвердил гибель замглавы ПАО «Якутскэнерго» Игоря Шкурко, который ранее был арестован и помещен в СИЗО. Об этом «КП - Якутия» писала сегодня со ссылкой на свои источники. В УФСИН подтвердили, что Шкурко умер, и сообщили о проведении проверки.

«4 апреля в камере следственного изолятора обнаружен обвиняемый без признаков жизни. Прибывшие медицинские работники констатировали его смерть. На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа. По предварительным данным признаков криминальной смерти не обнаружено», – сообщили в ведомстве.

Отметим, что Шкурко задержали в Якутии 30 марта, а 31 марта суд выбрал ему меру пресечения в виде заключения в СИЗО. Силовики заподозрили замдиректора «Якутскэнерго» в получении взятки, но подробности дела пока не раскрываются.

Вскоре после ареста Шкурко «Единая Россия» приостановила его членство в партии. В «ЕР» заявили, что вопрос об окончательном исключении будет принят по результатам суда.

Игорь Шкурко родился в Алдане в 1974 году. Он работал гендиректором ОАО «Южно-Якутские электрические сети», избирался в Алданский райсовет.

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