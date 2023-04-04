Источник: замглавы «Якутскэнерго» Игорь Шкурко совершил суицид в СИЗО

Игорь Шкурко. Фото: ПАО «Якутскэнерго»

По информации источника «КП-Якутия», первый заместитель генерального директора — главный инженер ПАО «Якутскэнерго» Игорь Шкурко покончил жизнь самоубийством в СИЗО, куда его 30 марта поместили по подозрению в получении взятки.

«КП-Якутия» пока не получила официального подтверждения этой информации.

Напомним, о задержании Игоря Шкурко сообщило издание Arcticpost. Cудья Якутского городского суда 31 марта удовлетворил ходатайство следственных органов и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу, то есть, отправил Шкурко в СИЗО.

Игорь Шкурко родился в Алдане в феврале 1974 года. Он работал гендиректором ОАО «Южно-Якутские электрические сети», избирался в Алданский райсовет, член «Единой России».

«Единая Россия», в свою очередь, приостановила членство в партии замгендира «Якутскэнерго». Как заявил руководитель ЯРО РИК партии «Единая Россия» Руслан Платонов, вопрос об исключении из партии Шкурко будет решаться после рассмотрения дела в суде.

Гендиректор ПАО «Якутскэнерго» Алексей Стручков также ранее заявлял в комментарии Arcticpost, что компания оказывает следствию полное содействие.

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