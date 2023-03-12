Самое сложное позади. Якутский всадник Дугуйдан Винокуров о конном походе с Полюса холода в Магаданскую область

Фото из соцсетей

Самый известный якутский всадник Дугуйдан Винокуров, дошедший на лошадях из Оймякона в Москву, преодолел почти половину пути новой экспедиции. Впереди граница Якутии и Магаданской области.

21 февраля он со своей командой отправился в экспедицию «Дорогами великих предков» под эгидой Русского географического общества. В родном селе Учугей Оймякогского района земляки дружно провожали его традиционным якутским обрядом благословения. Винокуров отмечал, что в походе планирует ночевать без палатки под открытым небом, зарывшись в снег.

Фото из соцсетей

Спустя почти 3 недели путешествия молодой человек поделился впечатлениями от нового похода, конечный пункт которого поселок Сеймчан Магаданской области. Он сообщил, что позади осталась Староколымская трасса.

– Самую трудную часть, около 300 километров, уже проехали. Осталось еще 60 километров до федеральной трассы. Потом примерно плюс-минус 500 километров. Члены команды и лошади нацелены, настрой отличный. Пожелайте удачи, – написал Винокуров в соцсетях.

Дорога опасная, и, главное, неизученная. Поэтому перед стартом Дугуйдан отправился в самый восточный населенный пункт Якутии село Орто-Балаган, где проверил дорогу к границе с Магаданской областью. Как и предполагали участники экспедиции, этот участок давно заброшен, и машина сопровождения не сможет преодолеть его. Проехать удастся только на «Буране» или верхом на лошади.

Фото из соцсетей

– Данный участок посчитали самым сложным на маршруте, так как глубина снежного покрова на горных перевалах достигает 1,5 метра. По нашим расчетам, и если верить старой военной карте, там проехали 80 км по бездорожью, и проложили путь «Бурана», – отметил всадник.

Напомним, экспедиция «Дорогами великих предков» повторяет путь якутского купца Николая Кривошапкина и классика якутской литературы Алексея Кулаковского. Дугуйдан Винокуров планирует преодолеть маршрут на двух лошадях в его сопровождении 4 человека. Главная цель похода – продемонстрировать выносливость якутской породы лошадей.

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