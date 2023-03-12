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Общество12 марта 2023 2:09

Самое сложное позади. Якутский всадник Дугуйдан Винокуров о конном походе с Полюса холода в Магаданскую область

Якутский всадник Дугуйдан Винокуров преодолел 300 километров пути до границы Магаданской области
Ксения ГАБЫШЕВА
Фото из соцсетей

Фото из соцсетей

Самый известный якутский всадник Дугуйдан Винокуров, дошедший на лошадях из Оймякона в Москву, преодолел почти половину пути новой экспедиции. Впереди граница Якутии и Магаданской области.

21 февраля он со своей командой отправился в экспедицию «Дорогами великих предков» под эгидой Русского географического общества. В родном селе Учугей Оймякогского района земляки дружно провожали его традиционным якутским обрядом благословения. Винокуров отмечал, что в походе планирует ночевать без палатки под открытым небом, зарывшись в снег.

Фото из соцсетей

Фото из соцсетей

Спустя почти 3 недели путешествия молодой человек поделился впечатлениями от нового похода, конечный пункт которого поселок Сеймчан Магаданской области. Он сообщил, что позади осталась Староколымская трасса.

– Самую трудную часть, около 300 километров, уже проехали. Осталось еще 60 километров до федеральной трассы. Потом примерно плюс-минус 500 километров. Члены команды и лошади нацелены, настрой отличный. Пожелайте удачи, – написал Винокуров в соцсетях.

Дорога опасная, и, главное, неизученная. Поэтому перед стартом Дугуйдан отправился в самый восточный населенный пункт Якутии село Орто-Балаган, где проверил дорогу к границе с Магаданской областью. Как и предполагали участники экспедиции, этот участок давно заброшен, и машина сопровождения не сможет преодолеть его. Проехать удастся только на «Буране» или верхом на лошади.

Фото из соцсетей

Фото из соцсетей

– Данный участок посчитали самым сложным на маршруте, так как глубина снежного покрова на горных перевалах достигает 1,5 метра. По нашим расчетам, и если верить старой военной карте, там проехали 80 км по бездорожью, и проложили путь «Бурана», – отметил всадник.

Напомним, экспедиция «Дорогами великих предков» повторяет путь якутского купца Николая Кривошапкина и классика якутской литературы Алексея Кулаковского. Дугуйдан Винокуров планирует преодолеть маршрут на двух лошадях в его сопровождении 4 человека. Главная цель похода – продемонстрировать выносливость якутской породы лошадей.

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