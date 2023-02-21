Якутский всадник Дугуйдан Винокуров отправился в новый конный поход

Фото: SakhaDay

Во вторник, 21 февраля, якутский всадник Дугуйдан Винокуров начал свой новый конный поход, в этот раз его путь лежит в поселок Сеймчан Магаданской области, сообщает издание SakhaDay.

Как и в прошлый раз, путешественник стартовал из родного села Ючюгей Оймяконского района. Всего он пройдет около 800 километров на двух лошадях — Хонор и Чэпчикичэн. Первая преодолела с ним легендарное 1,5-годовое путешествие из Оймякона в Москву. Подробнее об этом путешествии — здесь.

Второй конь — новенький в этом деле. Более того, его уже года четыре никто не седлал, нрав у него строптивый. И всадник планирует смягчить его в пути.

«Настрой боевой! Все отлично, лошади тоже хорошо себя чувствуют. Я оседлал Чэпчикичэн, она запомнила все команды, больше не дерется и не кусается. Друзья — оператор и два помощника сейчас со мной, выезжаем из села», — делится Дугуйдан.

Традиционная меховая шуба против Bask

Ранее в комментарии «КП — Якутия» путешественник рассказывал, что собирается ночевать не в палатке, а под открытым небом, зарывшись в снег.

Планируется сравнить традиционную меховую шубу с современными пуховиками. Специально для путешествия народная мастерица из Таттинского района Изабелла Элякова-Илгийээнэ сшила оленью, лисью и заячью шубы. А фирма Bask предоставила свои пуховики.

Однако главная цель — показать стойкость человека, живущего в Якутии, и якутской лошади.

Путь пролегает по старой колымской дороге, по которой в свое время ездили основоположник якутской литературы Алексей Кулаковский и купец-меценат Николай Кривошапкин. Название проекта — «Дорогами великих предков». Организаторы — родной район Дугуйдана и Русское географическое общество.

«Что касается безопасности, нас курирует МЧС и Служба спасения. У нас есть спутниковый телефон, и будет машина сопровождения», — говорил Дугуйдан.

По расчетам путь займет где-то месяц.

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