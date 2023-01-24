«Федор Конюхов снимает шляпу». Якутский всадник готовится проехать 800 километров в мороз на лошадях без палатки

Фото: Дугуйдан ВИНОКУРОВ

Известный коневод и путешественник из Якутии Дугуйдан Винокуров рассказал о своем грядущем конном путешествии в Магаданскую область.

Экстремальная конная экспедиция называется «Дорогами великих предков», ее протяженность – около 800 километров по суровым северным дорогам. Дугуйдан выедет из Оймяконского района примерно в начале февраля, его путь займет около месяца. Это совместный проект родного района Дугуйдана и Русского географического общества к национальному празднику Ысыах Олонхо, который состоится в следующем году в Оймяконском районе.

Напомним, Дугуйдан Винокуров стал известен по всей России, после того как преодолел на лошадях 11 тысяч километров из Оймякона в Москву. На это у него ушло почти 500 дней. Начал он свой путь в марте 2021 года, а завершил 15 июля 2022 года. Подробнее об этом удивительном путешествии по ссылке.

Фото: Дугуйдан ВИНОКУРОВ

Меховые шубы VS современных пуховиков

Дугуйдан намерен повторить маршрут, по которым в старину ездили якуты, в том числе якутский писатель Алексей Кулаковский, купец-меценат и покровитель бедных Николай Кривошапкин. И также как они, он намерен обойтись без палатки, а ночевать на улице возле костра.

– Я буду разжигать большой костер и возле него спать. Также хочу сравнить современную и традиционную одежду. Какая удобнее, выявить минусы и плюсы, – говорит путешественник.

Специально для путешествия народный мастер из Таттинского района Изабелла Элякова шьет три шубы: оленью, лисью, зайчью. Сама Элякова является основателем проекта по возрождению исконно якутской одежды. Поэтому она с радостью согласилась сшить одежду. Кроме того, фирма «Bask» предоставила свои пуховики.

Конечно, сравнение одежды это не основная цель проекта. Как отметил глава Оймяконского района Иннокентий Сивцев, главное – это доказать стойкость человека, который проживает в Якутии, ведь стойкость лошади уже показали.

Фото: Дугуйдан ВИНОКУРОВ

«Команда сказала «ычча, холодно» и распалась»

Организаторы проекта осознают сложности проекта. По словам, координатора проекта Егора Борисова, предстоит пройти через Сунтарский хребет. Кроме того, на пути попадается мало населенных пунктов, а расстояние между ними очень большое. При разработке маршрута учитывались рекомендации охотников.

Дугуйдана должна сопровождать команда из шести человек на машинах. Но есть одно но…

– Команду сперва собрал, потом она распалась, сказали «холодно, ычча». Сейчас собираю молодых ребят, нужен водитель с машиной, – признается коневод.

Он поедет на двух лошадях, один из которых – тот самый конь, на котором он преодолел путь до Москвы. Вторая лошадь уже подзабыла, что такое быть оседланной, ее выучкой Дугуйдан займется уже в пути.

– В ближайшие дни мы с отцом поедем в Оймякон, будет финальная подготовка. На снегоходах поедем от Сордонноха до Кыдыкчана, посмотреть состояние дороги. А потом вернусь и начну маршрут на лошадях.

«Эксперт по рекордам отказался приехать из-за экстремальности маршрута»

Организаторы рассказали, что планируется установить мировой рекорд, но с его фиксацией есть сложности.

– Дирекция рекордов России ответила, что не могут отправить эксперта в связи с экстремальностью самого маршрута. Предлагают фиксировать техническими методами. Сейчас над этим работаем, там есть определенные технические требования, – говорят они.

Следует отметить, что, несмотря на предосторожности, это все же довольно опасная затея. Два года назад в Оймяконском районе, который известен на весь мир как Полюс Холода, произошла страшная трагедия. Тогда два молодых парня из Магаданской области решили перегнать автомобиль из Владивостока через Оймякон.

Они поехали по заброшенной трассе, которую указал им Google. Но машина сломалась. Юноши просидели несколько дней в замерзшем авто в самом холодном месте в Евразии. К тому моменту, когда их нашли, один из парней уже умер. Второму пришлось ампутировать конечности из-за обморожения.

– Что касается безопасности, нас курирует МЧС и Служба спасения. У нас есть спутниковый телефон, и будет машина сопровождения, – ответил Дугуйдан.

«Перед вами Федор Конюхов снимает шляпу»

Главный почтмейстер Международного сообщества филатуризма, исследователь-путешественник Валерий Сушков рассказал, что известный российский путешественник Федор Конюхов очень тепло отзывался о конном туре Дугуйдана из Оймякона в Москву.

– Он просил сказать, что снимает перед вами шляпу в знак уважения, – сказал Сушков во время церемонии спецгашения филателического выпуска экстремальной конной экспедиции «Дорогами великих предков».

Фото: Дугуйдан ВИНОКУРОВ

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