Какие авиакомпании продолжат полеты в Якутск после начала реконструкции ВПП в аэропорту

Фото: пресс-служба аэропорта Якутска

С мая стартует новый этап ремонта взлетно-посадочной полосы аэропорта Якутска. На этом фоне ожидаются сокращение числа рейсов и повышение тарифов на перелеты.

Напомним, в 2021 году в главной воздушной гавани Якутии уже проходил первый этап реконструкции ВПП, из-за которой были ограничены полеты с конца мая по октябрь.

Предварительные сроки нового этапа реконструкции

В 2023 году с 1 апреля планируется начать работы на оставшейся части полосы, в системе питания и управления светосигнального оборудования, а также на периметровой дороге и ограждениях, сообщил первый заместитель гендиректора аэропорта Константин Сергеев. В это время рейсы будут выполнятся в привычном объеме, пишет газета «Эхо столицы».

Ориентировочно 10-15 мая подрядчик приступит к демонтажу соединительного пандуса в середине полосы, после чего ее длина сократится почти вдвое. Согласно данным на сайте аэропорта, протяженность ВПП составляет более 3 тысяч метров, на время реконструкции она составит всего 1650 метров.

С середины мая число полетов значительно уменьшится, так как далеко не каждый самолет сможет приземлиться в Якутске. В столицу республики продолжат летать авиакомпании «S7» на воздушных судах Embrier 170 и «Якутия» на Boeing 370-700. Планируется, что к ним присоединится «ИрАэро» на Sukhoi Superjet LR.

– С 15 июня, к началу пожароопасного сезона, активные части взлетно-посадочной полосы составят 1800 метров – сможет выполнять полеты Boeing 737-800 (АК «Якутия»), в планах запуск Airbus A320neo (S7), и выполнение полетов на Sukhoi Superjet 100 (АК «Якутия»), – сообщает «Эхо столицы».

Летом Якутск вновь станет местом базирования воздушных судов МЧС Бе-200, которые прибудут в республику для тушения лесных пожаров в окрестностях столицы.

Глава Минтранса региона Владимир Сивцев отметил, что график производственных работ еще уточняется с подрядчиком и заказчиком. По предварительным данным, ограничения продлятся 1 месяц, с середины мая до середины июня.

Всего в республике в 2023 году запланированы строительные работы в еще 3 аэропортах: в Вилюйске, Усть-Нере и Черском.

Ожидаются ограничения по полетам за пределы Якутии

Создан специальный оперштаб, который каждую неделю будет мониторить ход работ, чтобы не допустить срыва графика. Он начнет работу с марта, чтобы утвердить сроки реконструкции и помочь авиакомпаниям спланировать летнее расписание полетов.

Никаких ограничений по полетам внутри республики не последует, зато возможно временное исчезновение рейсов за пределы региона. К примеру, уже заявлялось, что на этот период исчезнут прямые рейсы в Москву и Санкт-Петербург. Кроме того, в сезон отпусков прогнозируют дефицит билетов по наиболее востребованным маршрутам — до Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи и Новосибирска.

Ожидается повышение цен на авиабилеты. По данным Минтранса республики, субсидии по Дальнему Востоку предусмотрены только в авиакомпании «Аэрофлот». Сегодня ведомство работает над возможностью их перераспределения на период реконструкции АК «Якутия» и «S7».

Ремонт самолетов в условиях санкций

После введения санкций Россия столкнулась с трудностями в поиске комплектующих зарубежного производства, в том числе это коснулось ремонта воздушных судов.

Генеральный директор авиакомпании «Якутия» Андрей Винокуров заверил, что запчасти, которые устанавливаются во всех авиапредприятиях, оригинальные. Это стало возможно благодаря «параллельному» импорту, разрешенному на правительственном уровне. Правда, по его словам, это повлияло на логистику поставок. Если раньше в Якутск нужная деталь привозили за 1-3 дня, то теперь за 60–90 дней.

В 2023 году основной якутский авиаперевозщик совместно с «Полярными авиалиниями» добился права самостоятельно ремонтировать самолеты Bombardier Q300. Как рассказали в «Якутии», к 10 марта планируется завершить восстановление одного судна этого типа.

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