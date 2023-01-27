В аэропорту Якутска весной 2023 года начнется реконструкция ВПП

Фото: t.me/mintrans_sakha

С 10 мая по 15 августа в аэропорту Якутска начнется очередной этап реконструкции взлетно-посадочной полосы, сообщает пресс-служба Минтранса Якутии.

Это повлечет за собой ограничения по длине полосы, по приему и выпуску отдельных типов воздушных судов, что отразится на объеме и схеме авиаперевозок. К примеру, перелеты до Москвы и Санкт-Петербурга будут осуществляться с промежуточной технической посадкой.

Реконструкция выпала на самый популярный сезон отпусков, прогнозируется нехватка авиабилетов по наиболее востребованным маршрутам — до Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи и Новосибирска.

В Минтрансе республики в связи с этим разрабатывают план полетов из Якутска по центральным направлениям и обратно, который позволит минимизировать нехватку. Для этого предполагается привлечь российские авиакомпании.

Реконструкция ВПП ведется в несколько этапов. Ограничения будут введены в 2023 году, полностью работы завершатся в 2024 году. После реконструкции аэропорт будет принимать более пассажировместимые широкофюзеляжные воздушные суда.

В Минтрансе Якутии просят пассажиров отнестись с пониманием к временным ограничениям, а также рекомендуют заранее планировать маршруты передвижения и приобретать авиабилеты заблаговременно. В ведомстве также напомнили об альтернативном виде транспорта — железной дороге. Из Якутска на поезде можно уехать во Владивосток, Благовещенск, Иркутск, Улан-Удэ.

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