2019-04-08T07:09:35+03:00
Туризм

К 2032 году в аэропорту Якутска будет две взлетно-посадочных полосы

Главная воздушная гавань Якутии будет обслуживать свыше 1,5 млн человек в год
Нинель ГУСЕВА
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Также будет проведена реконструкция международного терминала, которую планируют завершить в 2021 году.Также будет проведена реконструкция международного терминала, которую планируют завершить в 2021 году.
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С 2018 года в аэропорту Якутска в рамках федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России» ведется реконструкция второй взлетно-посадочной полосы (ИВПП-2), которая завершится в 2021 году. Реконструкция аэродрома позволит предприятию выйти на принципиально новый уровень.

Также будет проведена реконструкция международного терминала, которую планируют завершить в 2021 году. Параллельно с ремонтом аэропорт «Якутск» начнет внедрение цифровых технологий для автоматизации ряда процессов и сокращения времени обслуживания пассажиров.

Стратегия развития аэропорта также включает в себя реконструкцию грузового терминала, ремонт аэровокзального комплекса, развитие аэродромной инфраструктуры, обновление и увеличение парка спецтехники.

Реконструкции подвергнется также первая взлетно-посадочная полоса (ИВПП-1) – к 2032 году в аэропорту Якутска будет две ВПП. Это позволит главной воздушной гавани республики увеличить количество международных рейсов в три раза и обслуживать свыше 1,5 млн человек в год. Для сравнения, пассажиропоток в 2018 году составил 908 тысяч человек, сообщает пресс-служба «Аэропорта Якутск».

Совет директоров «Аэропорта Якутск» утвердил проект стратегического развития предприятия. Финансирование мероприятий будет осуществлено за счет собственных средств аэропорта, федерального и республиканского бюджетов, а также привлеченных инвестиций.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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