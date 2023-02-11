Реконструкция ВПП аэропорта Якутска начнется с 15 мая

Фото: Аэропорт Якутска

15 мая начнется очередной этап реконструкции взлётно-посадочной полосы аэропорта Якутска, сообщил в прямом эфире в соцсетях глава Якутии Айсен Николаев.

– Планируется проведение ремонта в аэропорту Якутска, реконструкция взлётно-посадочной полосы ещё не закончена. Работы будут вестись с 15 мая по 15 августа. Сейчас идёт согласование всех нюансов, вопросов очень много, — сказал Николаев.

Ранее сообщалось, что очередной этап реконструкции взлетно-посадочной полосы начнется с 10 мая.

Это повлечет за собой ограничения по длине полосы, по приему и выпуску отдельных типов воздушных судов, что отразится на объеме и схеме авиаперевозок. К примеру, перелеты до Москвы и Санкт-Петербурга будут осуществляться с промежуточной технической посадкой.

Реконструкция выпала на самый популярный сезон отпусков, прогнозируется нехватка авиабилетов по наиболее востребованным маршрутам — до Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи и Новосибирска.

В Минтрансе республики в связи с этим разрабатывают план полетов из Якутска по центральным направлениям и обратно, который позволит минимизировать нехватку. Для этого предполагается привлечь российские авиакомпании.

Реконструкция ВПП ведется в несколько этапов. Ограничения будут введены в 2023 году, полностью работы завершатся в 2024 году. После реконструкции аэропорт будет принимать более пассажировместимые широкофюзеляжные воздушные суда.

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