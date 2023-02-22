Аэропорт Якутска получил новый кейтеринговый автолифт для погрузки бортового питания на самолет

Фото: пресс-служба аэропорта «Якутск»

Парк спецавтотранспорта аэропорта «Якутск» продолжает планомерно обновляться, сообщает пресс-служба воздушной гавани.

Перечень спецтехники пополнил новый кейтеринговый автолифт, предназначенный для погрузки и разгрузки бортового питания на воздушное судно.

Фото: пресс-служба аэропорта «Якутск»

Максимальная погрузочная высота машины составляет 5,8 метров, благодаря чему она подходит для обслуживания всех типов воздушных судов. Грузоподъемность автолифта — 2 тонны.

Отмечается, что приобретение новой спецтехники входит в стратегию развития аэропорта до 2032 года.

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